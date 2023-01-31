الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لحاملي "آيفون"... إليكم هذه الأوامر الصوتية لـ"سيري" تجعل حياتكم أسهل

منذ 7 دقائق
شعار آيفون

شعار آيفون

A A A
طباعة المقال

يعد إصدار الأوامر الصوتية لـ”سيري” عبر “آيفون” طريقة سريعة لإنجاز المهام، إلا أن كثيرين لا ينجحون في استغلال هذه الخاصية بشكل جيد، لذا سنستعرض أبرز 4 أوامر صوتية لـ”سري” ستجعل حياتك أسهل.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأوامر الصوتية لـ”سيري” لن تعمل إلا إذا كنت قد حصلت على آخر تحديث لنظام IOS16.
البحث عن رسائل البريد الإلكتروني بسرعة

* يمكن لـ”سيري” (Siri) العمل مع تطبيق “أبل ميل” Apple Mail للحصول على نتائج سريعة.

* من الممكن أن تطلب من سيري العثور على جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شخص ما، أو عن شيء ما.

* على سبيل المثال، يمكنك قول “العثور على رسائل بريد إلكتروني من (اسم الشخص)” (..Find emails from) أو “العثور على رسائل بريد إلكتروني بشأن السيارات” (..Find emails about).

* إنه بديل أسهل من الاضطرار إلى كتابة عمليات البحث يدويا.

* إذا كنت تتنقل باستخدام خرائط أبل، فيمكنك إضافة “محطة توقف” باستخدام صوتك.

* ما عليك سوى قول “يا سيري، أضيفي محطة توقف عند” (Hey Siri, add a stop to) وحدد المكان الذي تريد الذهاب إليه.

* هذه طريقة رائعة للتوقف للحصول على الوقود أو الطعام أو لرؤية شخص ما، دون مقاطعة رحلتك بشكل عام.

* سيتم توجيهك إلى محطتك أولا، ثم إلى الوجهة النهائية.
المشاركة مع الآخرين

* إذا أردت مشاركة صفحة ويب أو صورة أو منشور اجتماعي أو حتى بودكاست، فيمكنك القيام بذلك من خلال سيري.

* كل ما عليك فعله هو قول: “يا سيري، شاركي هذه الصفحة مع (اسم جهة الاتصال)” (Share this page with [CONTACT NAME]).

زر آيفون “الخفي”.. كيف يمكن تفعيله؟
إعادة تشغيل جهاز آيفون
* بإمكانك إعادة تشغيل جهاز الآيفون الخاص بك، بإصدار أمر بسيط لـ”سيري”.
* يمكنك ببساطة قول “يا سيري، أعيدي تشغيل آيفون” (Hey Siri, restart my iPhone).
* ستسألك سيري عما إذا كنت تريد حقا إغلاق الآيفون وتشغيله مرة أخرى، لذلك ستحتاج إلى تأكيد ذلك.
* يمكن أن تكون إعادة تشغيل الجهاز طريقة جيدة لإصلاح خلل ما بسرعة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    عملات رقمية
    هبوط عنيف يضرب سوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع
    منطقة وادي السليكون تضم جميع أعمال التقنية العالية
    عيون الألمان على المسرَّحين من عملاقة التكنولوجيا (ألفابت ومايكروسوفت وميتا)
    "ويندوز 11"
    5 ميزات متوقعة في تحديث "ويندوز 11" المرتقب

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى