لحاملي "آيفون"... إليكم هذه الأوامر الصوتية لـ"سيري" تجعل حياتكم أسهل

يعد إصدار الأوامر الصوتية لـ”سيري” عبر “آيفون” طريقة سريعة لإنجاز المهام، إلا أن كثيرين لا ينجحون في استغلال هذه الخاصية بشكل جيد، لذا سنستعرض أبرز 4 أوامر صوتية لـ”سري” ستجعل حياتك أسهل.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأوامر الصوتية لـ”سيري” لن تعمل إلا إذا كنت قد حصلت على آخر تحديث لنظام IOS16.

البحث عن رسائل البريد الإلكتروني بسرعة

* يمكن لـ”سيري” (Siri) العمل مع تطبيق “أبل ميل” Apple Mail للحصول على نتائج سريعة.

* من الممكن أن تطلب من سيري العثور على جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شخص ما، أو عن شيء ما.

* على سبيل المثال، يمكنك قول “العثور على رسائل بريد إلكتروني من (اسم الشخص)” (..Find emails from) أو “العثور على رسائل بريد إلكتروني بشأن السيارات” (..Find emails about).

* إنه بديل أسهل من الاضطرار إلى كتابة عمليات البحث يدويا.

* إذا كنت تتنقل باستخدام خرائط أبل، فيمكنك إضافة “محطة توقف” باستخدام صوتك.

* ما عليك سوى قول “يا سيري، أضيفي محطة توقف عند” (Hey Siri, add a stop to) وحدد المكان الذي تريد الذهاب إليه.

* هذه طريقة رائعة للتوقف للحصول على الوقود أو الطعام أو لرؤية شخص ما، دون مقاطعة رحلتك بشكل عام.

* سيتم توجيهك إلى محطتك أولا، ثم إلى الوجهة النهائية.

المشاركة مع الآخرين

* إذا أردت مشاركة صفحة ويب أو صورة أو منشور اجتماعي أو حتى بودكاست، فيمكنك القيام بذلك من خلال سيري.

* كل ما عليك فعله هو قول: “يا سيري، شاركي هذه الصفحة مع (اسم جهة الاتصال)” (Share this page with [CONTACT NAME]).

إعادة تشغيل جهاز آيفون

* بإمكانك إعادة تشغيل جهاز الآيفون الخاص بك، بإصدار أمر بسيط لـ”سيري”.

* يمكنك ببساطة قول “يا سيري، أعيدي تشغيل آيفون” (Hey Siri, restart my iPhone).

* ستسألك سيري عما إذا كنت تريد حقا إغلاق الآيفون وتشغيله مرة أخرى، لذلك ستحتاج إلى تأكيد ذلك.

* يمكن أن تكون إعادة تشغيل الجهاز طريقة جيدة لإصلاح خلل ما بسرعة.