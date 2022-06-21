لحاملي هواتف سامسونغ.. 5 نصائح للاستفادة من لوحات التحكم الجانبية

اللوحات الجانبية تعتبر من بين أكثر المميزات المفيدة في هواتف سامسونغ جالاكسي، المعروفة باسم Edge Panels.

وفيما يلي خمس طرق حددها موقع makeuseof للميزة المبتكرة حصريا من شركة سامسونغ في عام 2014 وأصبح يعتمدها اليوم الكثير من مصنعي الهواتف الأندرويد نظرًا لمدى فائدتها.

1- تنسيق ثنائيات مفيدة من التطبيقات على اللوحات الجانبية

عد القيام بإعداد لوحات الجانب على هاتف سامسونغ، فإن أول لوحة جانبية ستكون لوحة التطبيقات، وهو مكان يمكنك من خلاله الاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا للوصول إليها بسرعة عند الحاجة، دون الحاجة إلى تكديس الشاشة الرئيسية، ما يساعد في جعل هاتفك يبدو أكثر جمالا.

واللوحة الجانبية للتطبيقات يمكن أيضا استخدامها لزيادة الإنتاجية وتحسين نمط الحياة عن طريق إضافة أزواج من التطبيقات لتسهيل المهام المتعددة. وللقيام بذلك، يجب أولاً إنشاء خاصية التطبيقات الثنائية.

وهناك عدة طرق للقيام بذلك، للتمكن من العمل على تطبيقين في نفس الوقت من خلال وضعية الشاشة المقسومة.

وبالنسبة للهواتف القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 3، يمكن إنشاء تطبيقات تصل إلى ثلاثة يعملون في وقت واحد، بدلا من تطبيقين فقط وذلك بفضل مساحة الشاشة الأكبر في الهواتف القابلة للطي.

ومن تلك التطبيقات، التي يمكن جعلها تعمل بشكل ثنائي، هي تطبيق ”سبوتيفاي“ إلى جانب تطبيق ”خرائط جوجل“، للاستماع للأغاني المفضلة أثناء السير على الطريق، وأيضا تطبيق ”جوجل كيب“ مع تطبيق ”جوجل كروم“، لتصفح الإنترنت وتدوين الملاحظات في نفس الوقت.

وإذا كنت تفضل بدائل سامسونج من التطبيقات، يمكن استخدام، استبدال ”كروم“ بـ“سامسونج انترنت“، و“جوجل كيب“، بـ“سامسونج نوتس“.

2 – املأ لوحة المهام باختصارات مفيدة

تعد لوحة المهام مفيدة بشكل كبير، حيث تمكن من استخدامها لإجراء مكالمات مباشرة، وإرسال الرسائل، وإضافة تنبيه، وفتح علامة تبويب متصفح جديدة، وغير ذلك الكثير، وكل ذلك على لوحة واحدة وبنقرة واحدة.

ولملء لوحة المهام الخاصة بك بالاختصارات، تحتاج إلى تمكينها أولاً، إذ إنه يمكن إعداد ما يصل إلى 12 من الاختصارات المفيدة.

3- الوصول إلى الأغاني الخاصة عبر لوحة الموسيقى

يمكن تشغيل الأغاني التي تم تنزيلها مباشرة على الهاتف من لوحة جانبية، وللقيام بذلك، قم بتمكين لوحة الموسيقى على قائمة اللوحة الجانبية بنفس الطريقة التي قمت بها مع المهام الأخرى.

وتعد لوحة الموسيقى مفيدة لأنها تعرض الفئات ذات الصلة مثل المقاطع المضافة حديثًا والأكثر تشغيلًا والتي تم تشغيلها مؤخرًا والمقاطع المفضلة.

وباستخدام لوحة الموسيقى، يمكن الاحتفاظ بالاغاني المفضلة في جميع الأوقات، لأنه عند الرغبة بسماع قائمة تشغيل معينة، فما عليك سوى النقر على زر Samsung Music في الأسفل لفتح التطبيق.

4 – إخفاء لوحات الجوانب

تعد لوحة الحافة واحدة من أكثر الميزات المفيدة على هاتف سامسونج ولكنها قد تكون اقتحامية للغاية بالنسبة للمستخدم.

ولذلك يمكن التحكم فيها من خلال الإعدادات بحيث لا تقاطع المحتوى على شاشتك. للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم اللوحات الجانبية ثم اسحب شريط تمرير الشفافية إلى اليمين.

5 – تنزيل لوحات جانبية خارجية

تقدم سامسونج ما مجموعه تسع لوحات جانبية للتطبيقات والمهام والطقس والموسيقى والأدوات والأشخاص والتحديد الذكي والتذكير والحافظة ولكن يمكن أيضًا تنزيل لوحات حواف تابعة لجهات خارجية من Galaxy Store.

ورغم أنه يمكن تحديد ما يصل إلى 10 لوحات حواف، فإن من الموصى به استخدام خمس لوحات نشطة كحد أقصى في المرة الواحدة لأن أكثر من ذلك سيصبح الوصول سريعًا إلى لوحة معينة أمرًا مرهقًا.