لرحلات أسرع.. شركة طيران أمريكية تشتري 20 طائرة فرط صوتية

وافقت خطوط “أمريكان إيرلاينز” الجوية على شراء 20 طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، من شركة “بوم سوبر سونيك”، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الثلاثاء.

الصفقة هي ثاني طلب مؤكد في العامين الماضيين لشركة “بوم”، بعد سنوات من بناء أول طائرة تجارية لها.

وتعهدت الخطوط الجوية المتحدة العام الماضي بشراء 15 طائرة من طراز “أوفرتشر”، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

وقال بليك شول، الرئيس التنفيذي لشركة “بوم”: “الركاب يريدون رحلات أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر استدامة وهذا ما تقدمه أوفرتشر. يمكن أن تكون أوقات الرحلات أقل من نصف ما لدينا اليوم، وهذا يعمل بشكل رائع في شبكات مثل أمريكان حيث يمكننا الطيران من ميامي إلى لندن في أقل من خمس ساعات”.

تقول “بوم” إن طائرة “أوفرتشر” ستطير بسرعة 1.7 ماخ، أو 1304 أميال (2098 كيلومترا) في الساعة، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الرحلات عبر المحيط الأطلسي وعبر المحيط الهادئ.

على سبيل المثال، يمكن إكمال رحلة جوية من سياتل إلى طوكيو، والتي تستغرق عادة ما يزيد قليلا على 10 ساعات، في ست ساعات. تقول “بوم” إن طائراتها الأسرع من الصوت ستنقل من 65 إلى 80 راكبا أثناء الطيران بوقود طيران مستدام، مما يوفر انبعاثات أقل.

ومع ذلك، فإن “أوفرتشر” لا تزال بعيدة عن أن تصبح حقيقة واقعة. ستقوم “بوم” ببناء الطائرة النفاثة في مصنع جديد في ولاية كارولينا الشمالية، وتتوقع طرح النموذج الأول في عام 2025، على أن تكون أول رحلة في عام 2026، وإذا سارت اختبارات الطيران وعملية الاعتماد كما هو مقرر، ستدخل الخدمة التجارية في نهاية العقد.