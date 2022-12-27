لزيادة الأرباح.. أمازون تبيع "المساحة الزائدة" على طائرات الشحن

تعتزم شركة “أمازون” عملاقة التجارة الإلكترونية، بيع مساحة زائدة على طائرات الشحن الخاصة بها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي أحدث جهودها للتكيف من التوسع السريع في حقبة الوباء إلى التباطؤ في النمو عبر الإنترنت.

وقام أشهر متجر تجزئة عبر الإنترنت، والذي يمتلك أسطولًا من حوالي 100 طائرة في الولايات المتحدة وأوروبا، في الأشهر الأخيرة بتعيين مديرين تنفيذيين يتمتعون بخبرة في تسويق مساحة الشحن لشركات الطيران.

وتشمل الاحتمالات ملء الطائرات الفارغة العائدة من هاواي وألاسكا بالأناناس والسلمون، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مصدرين.

وقال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأن المناقشات سرية، إن “الخطة طويلة الأجل لشركة أمازون أير لم تتغير على الرغم من الاضطرابات الحالية”.

وقال شخص آخر إن “الضغط لكسب المال من المساحات غير المستخدمة على متن طائراتها يتزايد حيث تتطلع الشركة إلى زيادة الأرباح في فترة نمو الإيرادات الأبطأ”.

وكشفت “أمازون” النقاب عن خدمة الشحن الجوي في العام 2016؛ مما أثار تكهنات بأنها ستنشئ في النهاية شبكة توصيل بين عشية وضحاها لمنافسة United Parcel Service Inc. و FedEx Corp.

وتعمل “أمازون أير” من المطارات الإقليمية الأصغر بالقرب من مستودعاتها في جميع أنحاء البلاد؛ مما يساعد الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها على نقل المخزون بسرعة لاستيعاب التسليم لمدة يوم أو يومين.

وقال مستثمرون، إن “أمازون” لا تزال خجولة جدا من شركات النقل الكبرى مثل “فيدكس” و “يو بي إس”، التي لديها المزيد من الطائرات واتصالات الطيران التي لا تتداخل مع أعمال التجزئة الأساسية عبر الإنترنت لشركة “أمازون”.

وتباطأ الطلب على الشحن الجوي هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع مرة أخرى في العام 2023.

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، وهو مجموعة تجارية لشركات الطيران، أن يولد القطاع مبيعات بقيمة 149.4 مليار دولار، أي أقل بنحو 52 مليار دولار من عام 2022، ولكن لا يزال يزيد بمقدار 48.6 مليار دولار عن العام 2019.