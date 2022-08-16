لزيادة التسوق عبر واتساب.. ميتا تستثمر في شركة "Take App"

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، عن استثمارها في شركة ”Take App“، وهي شركة سنغافورية متخصصة في مساعدة الشركات على التسويق الرقمي والترويج للمنتجات، لمساعدة التجار على البيع عبر تطبيق المراسلة ”واتساب“.

و“تيك آب“ شركة سنغافورية ناشئة أسسها مدير الهندسة السابق في شركة ”فيسبوك“، يومين كيم، الذي ترك الشبكة الاجتماعية العام الماضي للعمل على منتج جديد يهدف لسد الفجوة الرقمية لأصحاب الأعمال الصغيرة في جنوب شرق آسيا.

وذكر موقع ”تك كرانش“ التقني أن الشركة السنغافورية الناشئة تعد في جوهرها طريقة سهلة لمن لديهم القليل من المعرفة التقنية لإنشاء موقع ويب بسيط لتسهيل خدمة الطلبات عبر الإنترنت.

كما تقدم واجهات مميزة للشركات الراغبة في إنشاء مواقع ويب، بالإضافة إلى أنظمة مدفوعات مختلفة واتصال مباشر بواتساب.

وأضاف الموقع أنه بينما تعد المطاعم محورًا رئيسيًا لخدمة ”تيك آب“، يعمل التطبيق أيضًا مع المخابز ومتاجر البقالة وصالونات التجميل وغيرها.

بدوره، قال كيم لموقع ”تك كرانش“: ”تتمثل نقطة البيع الفريدة لدينا في أننا نسمح للتجار بإجراء محادثات مباشرة عبر واتساب مع العملاء. يحب التجار فكرة أنهم يتلقون الإشعارات وتفاصيل الطلب مباشرة في تطبيق المراسلة“.

وأضاف كيم أن الشركة تتطلع أيضاً لمساعدة الشركات على إعادة تخصيصها من خلال الحفاظ على قاعدة بيانات، مع دعم إنشاء وإرسال رسائل ترويجية إخبارية، مثل التي تتضمن عروضاً خاصة أو تحديثات الشركة ذات الصلة.

وفي حين أن خدمة ”تيك آب“ الأساسية مجانية حتى الآن، تقدم الشركة أيضًا مجموعة من الخيارات المتميزة التي تتضمن خدمات مثل ”التحليلات المتقدمة“، و“تحميلات الصور غير المحدودة“، و“أسماء النطاقات المخصصة“.

وأوضح كيم لموقع ”تك كرانش“ أن تطبيق ”واتساب“ يعد الطريقة الأكثر شيوعاً في جنوب شرق آسيا للتحدث مع العملاء، لكنها عملية شاقة ومجهدة، حيث يتعين على الموظفين الرد على عدد كبير من المحادثات.

وأضاف: ”هناك حلول عديدة لجعل الأمر أكثر كفاءة وسلاسة، لكنها باهظة الثمن أو صعبة في التعامل على التجار البسطاء. نحن نركز على الأعمال التجارية التقليدية التي بها فجوة رقمية“.

جدير بالذكر أن كيم كان قد بدأ شركته كمؤسسة غير ربحية لمساعدة المطاعم الصغيرة في سنغافورة على تلقي الطلبات عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا، لكنه اتجه بعد ذلك إلى تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري يمكنه التربح من خلاله.

وزعم كيم في حديثه أنه يوجد أكثر من ألف شركة استخدمت التطبيق عبر 35 سوقاً مختلفة، لكنه أوضح أن غالبية هذه الشركات تقع في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.