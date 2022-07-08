السبت 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2022 1:11 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الجمعة الواقع في 8 تموز أنه ألغى اتفاقه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة ستة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

كان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يرد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

علماء آثار في إسبانيا عثروا على أحفورة عظمة فك
صورة لعظمة فك قديمة قد تعطي لمحة عن أول البشر الذين سكنوا أوروبا
احذفوها فورًا.. غوغل تحظر 4 تطبيقات شائعة على نظام أندرويد
فولكس فاجن
فولكس فاجن تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد