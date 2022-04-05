لعبة Fortnite تدخل على خط جمع التبرعات لأوكرانيا

أعلنت شركة Epic Games المصنعة لألعاب الفيديو، الاثنين عن تخصيص 144 مليون دولار من لعبتها القتالية الشهيرة “Fortnite” لمساعدة أوكرانيا التي تعاني من تداعيات الحرب.

وأكدت الشركة أن الأموال ستم تحويلها إلى مجموعات الإغاثة بما في ذلك اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.

مساعدات إنسانية

خصّصت شركة Epic Games عائدات “Fortnite” لعبتها الشهيرة من الأسبوعين الماضيين للجهود الإنسانية في أوكرانيا وقالت إن وحدة ألعاب Xbox في Microsoft كذلك تفعل الشيء نفسه.

تشمل لعبة Battle Royale “Fortnite” أكثر من 350 مليون لاعب حول العالم، وتصدر موسمًا جديدًا في أواخر شهر مارس/ اذار.

واللعبة مجانية للتنزيل واللعب، وتجني الشركة عائداتها من المعاملات الاختيارية مثل الأزياء الرقمية للشخصيات وحركات الرقص للأفاتار والبطولات.

تاتي هذه الخطوة مع قيام صانعو ألعاب الفيديو والشركات في الأسواق الأخرى بجمع الأموال لدعم الجهود الإنسانية في أوروبا الشرقية، حيث أعلنت شركة Riot Games المصنعة للعبة “League of Legends” مؤخرًا أنها جمعت 5.4 مليون دولار من أجل هذا الهدف.

وقد افادت الأمم المتحدة سابقاً إن آلاف الأشخاص قد قتلوا وفر أكثر من 4.2 مليون أوكراني من البلاد منذ الحرب الروسية في فبراير/ شباط.