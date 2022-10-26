لعشاق أجهزة آيفون.. تغييرات ثورية وعملاقة بانتظاركم في 2023

تعتزم شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون مفاجأة عشاقها في عام 2023 بتغييرات مهمة في هواتفها الذكية من خلال تغيير بعض الأشياء في التصميم، وفقاً لأحدث التسريبات المبكرة المتعلقة بهواتف آيفون

وبحسب التسريبات، فإن عملاقة التقنية الأمريكية تعتزم استخدام مادة لم يسبق لها أن استخدمتها في جسم الطراز الأقوى من هواتف آيفون 15.

ومنذ إطلاق هاتف آيفون 10 عام 2017، تستخدم شركة آبل مادة الفولاذ غير القابل للصدأ في هواتفها.

ولكن المُسرّب LeaksApplePro يزعم أن هاتف آيفون 15 ألترا – الذي سيحل محل طراز برو ماكس Pro Max الحالي – سيستخدم مادة التيتانيوم التي تعد أقوى وأخف وزنًا من الفولاذ غير القابل للصدأ، ولكنها في الوقت ذاته سترفع سعر الهاتف إلى مستويات قد لا تُصدق.

يُشار إلى أن التيتانيوم يوفر القوة ذاتها التي يوفرها الفولاذ ولكن بوزن أقل بنسبة 40 في المئة. وهذا هو سبب استخدام التيتانيوم على نحو شائع في التطبيقات التي تعتمد على الوزن، مثل أجزاء الطائرات.

ومع أن التيتانيوم يتمتع بكل هذه الميزات، إلا أنه لا يُستخدم في الهواتف بسبب التكلفة، إذ يبلغ سعر التيتانيوم بين 35 و50 دولارًا للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ 1 و 1.50 دولار للكيلوغرام للفولاذ المقاوم للصدأ.

وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية Power On، أكد مارك جورمان من وكالة بلومبرغ الإخبارية أنه يعتقد بأن آبل ستزيد من الفجوة بين هاتفي آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس من ناحية السعر، مع الإشارة إلى أنه سيكون هناك علامة تجارية جديدة، قد تكون “ألترا”.

وتتحدث شائعات أخرى عن أن شركة آبل قد تطلق هواتف آيفون 15 مع منفذ USB-C يعمل بتقنية Thunderbolt 4، وكاميرا أمامية مزدوجة، ومعالج A17 الذي سيكون الأول بتقنية 3 نانومتر.