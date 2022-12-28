لعشاق ألعاب الفيديو.. شاشة بمواصفات مذهلة من شركة سامسونغ

أطلقت شركة سامسونغ مؤخرًا العديد من شاشات الألعاب المتطورة Samsung Odyssey في السوق العالمية، سواء كانت شاشة Odyssey Ark مقاس 55 بوصة بدقة 4K في الهند أو شاشة Deagon Knight G7 مقاس 32 بوصة في الصين، والتي من المتوقع إطلاقها كشاشة من سلسلة Odyssey G7 في السوق العالمية قريبًا.

إضافة إلى التشكيلة الواسعة، كشفت الشركة الكورية الجنوبية عن شاشة ألعاب جديدة عالية الجودة مقاس 43 بوصة في سوقها المحلي في كوريا الجنوبية تسمى طراز Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC)، وفقاً لما نقله موقع “gizmochina”.

وقد تم الإعلان فقط عن تاريخ إطلاقها في كوريا والذي يصادف 2 يناير؛ ومع ذل، هناك خطط لإطلاق شاشة الألعاب الجديدة في معرض CES 2023 قبل الانتقال إلى إطلاق عالمي أوسع، بما في ذلك سوق أمريكا الشمالية.

يبلغ سعر Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC) 1.25 مليون وون (982 دولارًا أمريكيًا) في كوريا، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الأسعار الأمريكية والأوروبية أعلى عند إطلاق الشاشة في نهاية المطاف في هذه الأسواق.

المواصفات

تأتي الشاشة مع شاشة Quantum Mini-LED بدقة 3840 × 2160، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9، ومعدل تحديث 144 هرتز، وزمن استجابة 1 مللي ثانية.

تتميز Samsung Odyssey Neo G7 أيضًا بقدرة DisplayHDR 600 المعتمدة من VESA ونسبة تباين عالية 1،000،000: 1.

تحتوي على منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ووصلي USB 3.0 للاتصال.

تضم الشاشة مكبرات صوت استريو بقدرة 20 واط تدعم أداة بث Samsung Gaming Hub المضمنة في الشاشة برنامج FreeSync Premium Pro من AMD للعب أكثر سلاسة.

بفضل تكامل OTT، يمكن أيضًا استخدام شاشة الألعاب Samsung Odyssey Neo G7 مقاس 43 بوصة لمجموعة متنوعة من الخدمات (مثل Netflix) بدون جهاز كمبيوتر متصل أو تلفزيون.نسيابية.