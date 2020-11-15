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لعشاق الألعاب… إطلاق شاشة AOC الجديدة

منذ 42 دقيقة
شاشة AOC

شاشة AOC

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لعشاق الألعاب، أطلقت شركة AOC  التايوانية شاشة جديدة من سلسلة Agon  والتي تعد ثمرة التعاون مع شركة بورشه ديزاين.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة Agon PD27 الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1440 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 240 هرتز مع زمن استجابة يبلغ 0.5 مللي ثانية.

وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بتصميمها الأنيق، الذي وضعته شركة بورشه ديزاين، والذي يخطف الأنظار إليه من خلال الحامل المعدني المستوحى من قفص الحماية بسيارات السباقات، مع إمكانية ضبط ارتفاع الشاشة وميلها.

وتحتوي الشاشة على إضاءة RGB في الخلف وبروجيكتور على الجانب السفلي يعرض شعار Porsche أو Agon، فضلا عن عكس ألوان مختلفة على الطاولة تتناسب مع محتوى الشاشة.

وتغطي الشاشة نطاق الألوان Adobe RGB بنسبة 89%، ونطاق الألوان NTSC بنسبة 85% على الأقل. ويبلغ معدل انحناء الشاشة 1000R، بينما يبلغ أقصى سطوع للإضاءة الخلفية 550 نيت، وهو ما يكفي للحصول على موافقة من معيار VESA DisplayHDR 400، كما تدعم الشاشة تقنية Agon PD27 AMD FreeSync Premium Pro من أجل عرض الألعاب بسلاسة.

وتوفر الشاشة الجديدة منفذ DisplayPort 1.4، ومحور USB 3.2 يشتمل على أربعة منافذ وسماعات ستريو 5 وات وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء يمكن من خلاله ضبط الإعدادات المختلفة.

وتتوفر شاشة الألعاب Agon PD27 الجديدة بسعر يبلغ 799 يورو، بحسب “العين الاخبارية”.

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