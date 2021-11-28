لعشاق الألعاب.. انفنيكس تكشف عن هاتفها الجديد HOT 11

أعلنت شركة انفنيكس عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix HOT11، الذي يقدم تجربة مختلفة بعالم الألعاب، حيث يمكن استخدامه لـ14 ساعة متواصلة من اللعب.

يأتي هاتف هاتف Infinix HOT 11 في مصر بسعر 2388 جنيها مصريا، وهو سعر مناسب مقارنة بغيره من الهواتف من نفس الفئة.

وبحسب المراجعات التي أطلقها العديد من خبراء الألعاب في سوق الهواتف المحمولة فإن هاتف Hot 11 الجديد يشكل منافسة قوية لما يتمتع به من مميزات.

مميزات هاتف 11 Infinix Hot

يعتبر هاتف 11 Infinix Hot الجديد استمرارا لسلسة هواتف Infinix Hot، إذ يتمتع بالأداء القوي في مجال الألعاب الإلكترونية نظرا لما زود به من إمكانيات مثل شريحة الألعاب عالية الأداء G70 الجديدة والتي تقوم بتشغيل الألعاب على نطاق واسع بسهولة.

كما جاء الهاتف مدعوم بشريحة ثنائية، ومزود بشاشة بمقاس 6.6 بوصة بدقة FHD +، والذي يضمن التحكم الدقيق والأداء القوي في عالم الألعاب حيث تدعم صورة حية للألعاب ومقاطع الفيديو وتصفح الويب والمهام المتعددة.

وتم حل مشكلة عدم التصويب في الألعاب الرئيسية، وتشغيل خاصية اللمس والاستجابة السريعة لتحسين خوض اللعبة، وإعادة ضبط إشعار تعليق الطرف الثالث لتجنب إزعاج أو مقاطعة المستخدم أثناء اللعب.

كما زود الهاتف بخاصية Sideslipping المنبثقة من لوحة مساعد اللعبة المخصصة للرد بسرعة على الرسائل والتقاط وتسجيل الشاشات.

مميزات هاتف 11 Infinix Hot

زودت الشركة هاتفها الجديدة في سلسلة Infinix Hot، ببطارية ضخمة تضمن استمرارية لفترة أطول في اللعب حيث زود الهاتف الجديد 11 Infinix Hot بالبطارية الأطول في عالم هواتف الألعاب وقدرتها 5200mAh مع منفذ TypeC لضمان شحن أسرع بالإضافة إلى تقنية الـ DTS الصوتية، وبصمة أصبع ووجه لفتح الهاتف.

كذلك فقد طرحت انفينكس نسخة أكبر حجما وتحمل اسم Infinix Hot 11 S، فقد زود ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، والمدعومة بخاصية الشحن السريع بقوة 18 واط وخاصية Dar-link لتحسين تجربة المستخدم في الألعاب.

وتستمر البطارية في عمل الهاتف لفترة طويلة أثناء اللعب، بالإضافة إلى وجود منفذ TypeC لضمان شحن أسرع، وتقنية الـ DTS الصوتية وكاميرا 50MP لتصوير وتسجيل كل اللحظات المهمة.