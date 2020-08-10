لعشاق الألعاب.. مفاجأة مايكروسوفت الجديدة “Xbox Series S”

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عشاق الألعاب والترفيه على موعد مع مفاجأة من عملاق التكنولوجيا العالمي مايكروسوفت تتمثل في إطلاق منصة ألعاب إكس بوكس الثانية التي تنتمي إلى الجيل التالي خلال أغسطس/آب الجاري.

وبحسب موقع The Verge المتخصص في الأعمال والتكنولوجيا، فإن منصة الألعاب المنتظرة تحمل اسمXbox Series S .

وأشار الموقع إلى أن مايكروسوفت لم تعلن رسميا عن الجهاز حتى الآن، وإن كان ظهر الشهر الماضي تسريبات على شبكة الإنترنت عن ذراع تحكم المنصة المرتقبة، حيث يكسوه باللون الأبيض ومزودا بأزرار التحكم المتطور D-pad وزر المشاركة الجديد.

وبحسب التقرير، فإنه من المرشح أن يكون جهاز Xbox Series S هو ثاني أجهزة الجيل التالي الأرخص ثمنا، ومزودا بوحدة تحكم متطورة تحمل اسم Lockhart.

ووفقا للتسريبات فإن وحدة التحكم Lockhart ستأتي مزودة بذاكرة وصول عشوائي قابلة للاستخدام بسعة 7.5 جيجابايت.

هذا بخلاف وحدة معالجة الرسومات بقدرة تصل إلى 4 تيرافلوب ما يعكس حجم التطور الهائل في إمكانيات الللعبة، على أن يتم شحن وحدة التحكم من خلال وحدة المعالجة المركزية التي تتواجد في منصة Xbox Series X.

واعتبر موقع The Verge أن منصة الألعاب الجديدة Xbox Series S ستلعب دورا مهما في تنشيط خطط الاشتراك بمنصة مايكروسوفت Xbox All Access مقابل اشتراك شهري.

وتضم المنصة وحدة تحكم Xbox Live و Xbox Game Pass Ultimate.

والجدير بالذكر، أن شركة Newzoo لتحليلات الألعاب والرياضات الإلكترونية توقعت في تقريرها السنوي أن تبلغ إيرادات صناعة الألعاب العالمية لعام 2020 نحو 159.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.3٪ مقارنة بعام 2019.

ورشحت الشركة أن يتجاوز حجم السوق حاجز 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.