لعشاق التصوير والألعاب.. سوني تطلق هاتفها الجديد “Xperia 1 IV”

أعلنت شركة ”سوني“ اليابانية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، رسمياً هاتفها الذكي الجديد، ”Sony Xperia 1 IV“، الذي وصفته بأنه مليء بأحدث التقنيات في التصوير والألعاب والموسيقى لتقديم تجربة غنية للمستخدم.

ويتميز هاتف ”Xperia 1 IV“ بشاشة من نوع“OLED“ بدقة ”4K“ مقاس 6.5 بوصة تدعم معمارية ”HDR“ مع حواف بدلاً من الشق (notch).

كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9.

أما بالنسبة للألعاب، فتقدم الشاشة للمستخدم معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز، بالإضافة إلى تقنية تقليل ضبابية الحركة بمعدل يبلغ أيضاً 240 هرتز.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن هذه التقنية تتيح أيضاً للاعبين مشاركة مقاطع اللعب لمدة 30 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

كما أضافت الشركة خاصية ”Game Enhancer“ التي تسمح للاعبين باستضافة بث مباشر على منصة ”يوتيوب“.

الأداء والإعدادات

أما عن الأداء والإعدادات، فيتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم الآن الذي يأتي من نوع “ ”Snapdragon 8 Gen من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنباً إلى جنب مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة تخزين مدمجة 512 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقة ”microdSD“ حتى 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف الذكي على نظام تشغيل Android 12 مباشرة من العلبة. كما تم تجهيز الهاتف بمكبرات صوت ستريو كاملة المراحل قادرة على تشغيل 360 Reality Audio، بالإضافة إلى وظيفة ”Music Pro“ التي تستخدم ”المعالجة السحابية“ لتحويل الصوت المسجل إلى صوت ”كما لو تم تسجيله في استوديو احترافي“، بحسب ما ذكرت الشركة.

ويتميز الهاتف الجديد ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير للساعة تدعم الشحن السريع، حيث تزعم الشركة أن الشحن يصل إلى 50% في 30 دقيقة فقط. كما تدعم البطارية أيضاً الشحن اللاسلكي.

الكاميرا

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، تضم مستشعرات صور من نوع Exmor RS بدقة 12 ميغابكسل.

وتشتمل وحدة الكاميرا الثلاثية على عدسة فائقة الاتساع مقاس 16 مم، وعدسة عريضة مقاس 24 مم، وأخرى ”تليفوتوغرافي“ جديدة مقاس 85-125 مم مع زووم بصري مستمر.

وقالت الشركة إن إعداد الكاميرا الجديد قادر على تسجيل مقاطع فيديو بدقة ”4K“ بمعدل 120 إطارًا في الثانية وما يصل إلى 5 أضعاف التصوير البطيء.

أما عن الكاميرا السيلفي، فقد تم تجهيز ”Xperia 1 IV“ بمستشعر صور من نوع Exmor RS““ أيضاً بدقة 12 ميغابكسل.

السعر والتوافر

وأطلقت الشركة هاتف ”Sony Xperia 1 IV“ رسمياً في الولايات المتحدة بشكل مبدئي بسعر 1600 دولار.

كما بدأت الشركة تلقي الطلبات المسبقة بالفعل على أن يبدأ الشحن يوم 1 سبتمبر المقبل.

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وقالت الشركة إن الجمهور سيتمكن من شراء الهاتف عبر الموزعين المعتمدين أو موقعها الإلكتروني.

وأعلنت الشركة أنه من المقرر أيضًا أن يكون الهاتف متاحًا في بلدان مختارة في جنوب شرق آسيا بدءًا من الربع الثالث من العام الجاري.

وسيتوفر الهاتف الذكي بألوان الأسود والأرجواني والأبيض.