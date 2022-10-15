لعشاق التكنولوجيا.. أبرز 3 مجالات واعدة خلال عام 2023

يسعى الكثيرون إلى معرفة وظائف التقنية الأبرز التي ستقاوم العوامل الاقتصادية الصعبة، من ركود اقتصادي وتضخم مالي يهيمن على الاسواق العالمية.

ومع أن الكثير من الوظائف تأثرت بالوضع الاقتصادي الحالي، حتى في مجال التقنية، إلا أن هناك بعض المجالات في صناعة تقنية المعلومات يبدو أنه مبشرة، لا سيما في بعض الصناعات الصاعدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات السحابية.

وعلى عكس المتصور، فإن قطاع التقنية يشهد في الوقت الراهن مستويات من النمو غير متوقعة، فبحسب شركة أبحاث السوق جارتنر، فإن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات إلى 4.5 تريليونات دولار أمريكي بحلول مطلع عام 2023 المقبل، وذلك بزيادة قدرها 5.1 في المئة.

أما عن المجالات التي تبدو واعدة خلال عام 2023، فهي:

الأمن السيبراني

بالنظر إلى أن اعتماد الناس على التقنية زاد خلال السنوات الأخيرة، خاصةً في مجال التسوق، فبحسب الأبحاث التي أجراها البنك المركزي الأوروبي، فإن 74 في المئة من مستخدمي الإنترنت قد اشتروا شيئًا عبر الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذا مجرد غيض من فيض. فمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى التسوق والارتفاع المستمر في التحول إلى العملات المشفرة، فإن الطلب على متخصصي تقنية المعلومات ذوي الخبرة بالأمن السيبراني يتزايد، وهذا مدفوع بحقيقة أن الأمن هو أكبر نقطة ضعف تعاني منها الشركات في جميع أنحاء العالم، لذا فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على الخبراء في هذا القطاع بسرعة.

لذا، يُنصح أولئك الراغبين في الدخول في مجال الأمن السيبراني بتطوير مهاراتهم في مجالات، مثل: تشفير البيانات، وتخفيف المخاطر، وجدران الحماية.

تصميم تجربة المستخدم UX وواجهة المستخدم UI

ذكرنا آنفًا أن اعتماد الناس على التقنية في تزايد مستمر، ومن ذلك استخدام مواقع الويب، والتطبيقات لإجراء الشؤون اليومية، لذا فإن تحسين تجربة المستخدم أصبحت ضرورية للغاية.

ويُظهر بحث عالمي حديث أجرته شركة جارتنر أن 65 في المئة من العملاء يعتقدون أن الشركات التي يتعاملون معها عبر الإنترنت بحاجة إلى تحسين خدمة العملاء الافتراضية، بينما يتوقع 75 في المئة من العملاء الحصول على تجربة مخصصة تحاكي الخدمات في العالم الحقيقي.

ولهذا السبب، فإن الطلب على مصممي تجربة المستخدم UX وواجهة المستخدم UI ينمو على نحو كبير في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات على الظفر بالمستخدمين.

ويُنصح أولئك الذي يعملون في مجال التصميم ويحرصون على الاستفادة من زيادة الطلب في هذه الوظائف على صقل مهاراتهم في مجالات، مثل: هندسة المعلومات، والتخطيط الشبكي، والتصميم الافتراضي، وأبحاث المستخدمين واختبارهم.

التسويق التقني

وبعد الحديث عن أن الشركات تسعى إلى تقديم أفضل تجربة مستخدم من خلال مواقع الويب والتطبيقات التابعة لها، فإنها بحاجة إلى تسويق منتجاتها، وهنا يأتي دور العاملين في مجال التسويق التقني، والذي يغطي كل شيء بدءًا من أبحاث تحسين محركات البحث، إلى التشغيل الآلي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

وتشمل المهارات التي يجب التركيز عليها مبادئ التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: كتابة الإعلانات، وتصميم الإعلانات المصورة، والتسويق عبر الإنترنت.