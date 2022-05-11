لعشاق الجبنة.. تطبيق يساعد على تحديد الأنواع المختلفة من الصورة!

لا يوجد شيء مزعج أكثر من نسيان اسم أصناف الجبن اللذيذة وأنت تتذوقها في مطعم، ولكنّ أيام البحث عنها على قائمة الطعام أو سؤال النادل قد تصبح من الماضي، وذلك بفضل التطبيق الجديد “شيزام”.

استلهم اسم شيزام من تطبيق البحث عن الموسيقى، شزام، وهو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد أنواع الجبن المختلفة من صورة واحدة.

يقوم المستخدمون ببساطة بالتقاط صورة للجبن الذي يرغبون في التعرف عليه، وفي غضون ثوان، ستظهر مجموعة من الاقتراحات.

يعمل تطبيق شيزام عن طريق مقارنة الصور مع قاعدة البيانات الخاصة به التي تضمّ 9000 صورة من الأجبان المختلفة، ويتطلع التطبيق إلى تحديد الميزات الرئيسية، بما في ذلك حجم وشكل القالب، والطريقة التي يتم بها ترتيب أي بقع في الجبن.

وفي حديثها لموقع Liberation، أوضحت إيزابيل ماشولا، الرئيسة التنفيذية لشركة إيساهيت، أنّ التطبيق يتضمن الآلاف من صور الجبن، كما شرحت كيف تعمل الخوارزمية.

وقالت: “دعونا نأخذ نوعين من الجبن، دامبرت والجبن الأزرق مثلاً”.

“لكي تتمكن الخوارزمية من تحديد الصورة، يجب إعطاؤها مؤشرات يتم توفيرها في شكل تعليقات توضيحية.”

“على الجبن الأزرق على سبيل المثال، سنلاحظ أنّ البقع مرتبة بهذه الطريقة.”

“ستقوم الخوارزمية بعد ذلك ببذل الجهد للتعرف على هذه الميزة من خلال مقارنتها بالصور الأخرى المشروحة مسبقاً.”

“وهذه هي الطريقة التي نجحنا في تحسينها لتدلنا إلى نوع الجبن الصحيح.”

وأضافت السيدة ماشولا أنّ إجابة شيزام ستكون دائماً افتراضية وتأخذ في الاعتبار هامش الخطأ.

فمثلاً، رداً على صورة لجبن فيه بقع خضراء مرصعة بالنجوم، يقترح التطبيق أنّ هناك 95 في المائة فرصة أنه دامبرت، وفرصة خمسة في المائة أنها جبن أزرق.

بالإضافة إلى الإجابات، يعطي التطبيق للمستخدمين اقتراحات لنوع النبيذ المثالي مع الجبن.

في هذه المرحلة المبكرة، يشجع مطورو شيزام المستخدمين على الإشارة إلى أي أخطاء، حتى يتمكنوا من تحسين التطبيق.

فتطبيق شيزام متاح حالياً فقط في فرنسا، ومن غير المعروف متى أو ما إذا كان سيتم طرحه على محبي الجبن في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فقد تم استقباله بحرارة من قبل عشاق الجبن على تويتر، حيث غرد أحد المستخدمين: “إنها إحدى مميزات التكنولوجيا الفرنسية. معرفة نوع الجبن وتقديم توصية بنوع النبيذ المناسب معها.”

وأضاف آخر: “أنتجت فرنسا للتو تطبيقاً يمكنه التعرف على أي نوع جبن على الفور، لقد تفوق الذكاء الاصطناعي الفرنسي على الصيني والأميركي!

وقال أحدهم مازحاً: “من المحتمل جداً أننا وصلنا إلى ذروة التطور.”