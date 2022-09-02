لعشاق السفر بالسيارات.. سيارة تستوعب 4 أسرّة!

أزاحت شركة أوبل الستار عن نسخة الكارافان Crosscamp Flex من سيارتها Zafira e-Life.

جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض دوسلدورف للسيارات الكارافان (حتى الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري).

مقاعد أمامية

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Zafira e-Life الجديدة تم تجهيزها بمقاعد أمامية يمكن تدويرها بزاوية 180 درجة ووحدة مطبخ ومقصورات للتخزين، مع 4أسرّة تتوزع على المنطقة الخلفية من السيارة والسقف الذي يتم نصبه في الأعلى.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا، مع بطارية سعة 75 كيلووات ساعة، تبلغ بالسيارة مدى السير 320 كلم، وبطارية أخرى 95 أمبير ساعة لتوفير التيار اللازم لبعض التجهيزات مثل الأضواء والثلاجة وشحن أجهزة USB.

كارافان

وقبل عدة أيام أطلقت مرسيدس لعشاق السفر والتخييم، نسخة كارافان من الفئة T بإمكانيات ومواصفات هائلة.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة الكارافان الجديدة، التي يبلغ طولها 4.5 متر، تشتمل على وحدة سرير قياسية في حيز الأمتعة مع مرتبة مطوية من ثلاثة أجزاء فوق كتلة المطبخ. ويأتي السرير بأبعاد 2×1.15 متر، وهو ما يكفي لشخصين.

وتشتمل وحدة المطبخ على مغسلة بخزان مياه سعته 12 لترا وثلاجة سعة 15 لترا وموقد غاز.

وتوفر الأدراج مساحة تخزين جيدة لاستيعاب أدوات المائدة والأواني.

أحدث كارافان لعشاق السفر والتخييم.. منزل فخم على “عجلات”

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل وحدة المطبخ على مقعدين وطاولة للجلوس في الهواء الطلق أو تثبيتها في الداخل خلف الكونسول الأوسط.