لعشاق العملات الرقمية.. تعرفوا على أكثر 10 وظائف مطلوبة في 2022

خلال العقد الماضي شهد العالم ثورة مفاجئة في عالم الأصول الرقمية والعملات المشفرة، التي استقطبت العديد من أثرياء العالم وكبرى الشركات والبنوك العالمية.

ومع تطور هذا القطاع لم تعد المرابح محصورة بالاستثمار فقط، بل برزت العديد من الوظائف التي تنظم العمل في هذا المجال.

ووفقًا لـ LinkedIn، زاد عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف مرتبطة بتكنولوجيا الكريبتو أو البلوك تشين بنسبة 73٪.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاستطلاع عالمي للموظفين الرقميين أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) وذا نيتورك – وهو تحالف عالمي لمواقع التوظيف، فإن 66٪ من الموهوبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حريصون على العمل في الشركات البعيدة التي ليس لها مكاتب في وطنهم الأم.

إذا كنت ترغب في التأهل أكاديميًا لوظيفة في مجال العملات الرقمية، فإليك قائمة بأفضل 10 جامعات لدراسة هذا المجال المثير الذي يهدف إلى تغيير العالم عما نعرفه.

وإذا كان لديك بالفعل ما يلزم للعمل في مثل هذا المجال سريع النمو، فأنت محظوظ! فيما يلي أهم 10 وظائف في مجال العملات الرقمةي والبلوك تشين مطلوبة في عام 2022.

1. مهندسو البلوك تشين

مهندسو البلوك تشين عادة يكونون هم الأكثر طلبًا للوظائف.

عادة ما يكونون مسؤولين عن إنشاء وتنفيذ حلول رقمية متنوعة للشركات بناءً على متطلباتهم.

إلى جانب المعرفة المتقدمة ومهارات البرمجة في اللغات Java و Solidity و C # و APL و Python ولغات البرمجة الأخرى، فإن مهندس البلوك تشين يجب أن يكون على دراية كاملة بتقنيات البلوك تشين المختلفة.

يجب أن تكون قادرًا على إنشاء تطبيقات بلوك تشين جديدة لتلبية احتياجات الشركة. نتيجة لذلك، سيتعين عليك الاعتماد على المنصات الحالية مثل Hyperledger و Ethereum.

وفقًا لموقع cryptocurrencyjobs.com، قد يتوقع مهندس البلوك تشين أن يصل راتبه إلى 119,000 دولار سنويًا.

2. مطور البلوك تشين

إذا كنت تعرف تفاصيل تقنية البلوك تشين عن ظهر قلب، فقد تكون هذه هي الوظيفة المناسبة لك.

مطورو البلوك تشين مسؤولون عن بناء البنية التحتية، ووضع معايير الأمان، وكتابة التعليمات البرمجية، وتصميم وتشغيل البلوك تشين، وهيكلة البيانات، وتطوير الويب، وحتى العملات الرقمية. لذلك عادة ما تكون الكفاءة في البرمجة ومعرفة العديد من اللغات مطلوبة أيضًا في هذا المنصب الرفيع المستوى.

يكسب مطورو البلوك تشين ما معدله 136,000 دولار سنويًا، وفقًا لموقع cryptocurrencyjobs.com.

3. مصمم تجربة المستخدم UI / UX

لا تتطلب هذه الوظيفة معرفة مثالية في البلوك تشين أو العملات الرقمية مثل أول وظيفتين. ومع ذلك، نظرًا لأنها وظيفة تركز على تفاعل العملاء مع المنصة، فستحتاج إلى نوع من الخلفية في المجال.

يتحمل مصممو تجربة المستخدم مسؤولية إنشاء واجهة مميزة وسهلة الاستخدام وتفاعلية حيث يجب عليهم التأكد من أنها مثيرة للاهتمام وبسيطة وأنها تجذب انتباه المستخدمين.

إذا كنت ترغب في العمل كمصمم UX في مجال البلوك تشين، فيجب أن تكون مبتكرًا ولديك مهارات استثنائية.

يكسب مصمم تجربة مستخدم البلوك تشين نحو 107,500 دولار سنويًا، وفقًا لموقع cryptocurrencyjobs.com.

4. محامي أو مستشار قانوني في مجال البلوك تشين والكريبتو

من بين الوظائف الأكثر ربحًا والمطلوبة في البلوك تشين، اليوم المحامي أو مستشار قانوني.

كتقنية تطوير جديدة، من الضروري لشركات الكريبتو والبلوك تشين أن تفهم وتعمل مع السلطات القضائية القانونية المرتبطة بها. يمكن لهذا المستشار أو المحامي القانوني العمل مع الحكومة أو المنظمين لتقديم المشورة للشركات حول كيفية الالتزام بالقوانين والامتثال لأي مخاوف قانونية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما إلى ذلك.

قد يتراوح الراتب السنوي للمستشار القانوني في مجال البلوك تشين من 100 ألف دولار إلى 190 ألف دولار، وفقًا لجامعة ماريفيل.

5. محلل مخاطر

لبدء مهنة كمحلل مخاطر في مجال البلوك تشين، يجب أن تكون لديك المعرفة والخبرة في تقييم مشاريع العملات الرقمية.

أيضًا، يجب أن يكون محلل المخاطر قادرًا على التعرف على المخاطر المحتملة واقتراح تدابير مضادة فعالة مسبقًا.

وفقًا لموقع ziprecruiter.com، يمكن لمحلل المخاطر أن يتوقع تحصيل 111,514 دولارًا سنويًا في المتوسط.

6. كتاب المحتوى

في عالم وظائف العملات الرقمية، أصبحت كتابة المحتوى مهمة للغاية للترويج لأنها تلعب دورًا كبيرًا في الترويج لمنتجات وخدمات الكريبتو الجديدة.

يجب أن تكون كتاباتهم مقنعة وغنية بالمعلومات، حيث تزود القراء والمستخدمين بمعلومات عن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية وتقدم شرح قيّم يفصل الموضوعات التقنية المعقدة بالإضافة إلى المعلومات الأساسية حول خدمات ومنتجات أو ميزات شركاتهم الرقمية.

وفقًا لموقع cryptojobslist.com، يتوقع كتاب المحتوى الرقمي نحو 77,319 دولارًا سنويًا.

7. محلل بيانات

لكي تتمكن شركات العملات الرقمية والبلوك تشين من التعامل مع ملايين الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك وكسبهم وجذبهم للمجال الرقمي، يعمل محللو البيانات في جميع أنحاء الشركة لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات إستراتيجية وحاسمة موجهة نحو البيانات تؤثر على قاعدة مستخدمين كبيرة وسريعة النمو.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل محللو البيانات على وضع استراتيجيات للأعمال المبنية على تحليلات أنواع العملاء، مما يؤدي إلى فهم عميق وتحسينات على المنتجات والعمليات التجارية.

يتضمن دورهم في المقام الأول التنقيب عن البيانات ثم تحليل وتصور البيانات عبر مصادر متعددة لتحديد الأنماط والاتجاهات المثيرة للاهتمام لدعم اتخاذ القرار من قبل الادارة.

يكسب محللو البيانات 68,000 دولار سنويًا، بحسب موقع ziprecruiter.com.

8. مدير مجتمع العملات الرقمية

يُفضل امتلاك خبرة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية في هذا المنصب، حيث يعمل مدير المجتمع كوسيط بين مطوري المشاريع الرقمية وعملائهم.

نظرًا لكونها وظيفة تشتمل على عنصر خدمة عملاء، فإن مدير مجتمع العملات الرقمية يشرف على وضع استراتيجية تحث العملاء على التفاعل والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يجب أن يمتلكوا حس فكاهة عالي وقادرين على إنشاء وتنمية بيئة ترحيبية لمستخدمي العملات الرقمية وبناء علاقات معهم.

بخلاف الحفاظ على جو من المرح يكون خلاقًا وصحيًا، يجب على مديري المجتمع الرقمي تطوير مناقشات هادفة عبر جميع المنصات الرئيسية للمشروع. بالإضافة إلى مراقبة الرأي العام وتغيير سياسات الشنر لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

وفقًا لموقع cryptocurrencyjobs.com، يكسب مدير المجتمع الرقمي 61,000 دولار سنويًا.

9. مدير الحساب

مديرو الحسابات هم العمود الفقري لأي شركة في مجال العملات الرقمية.

لكونه جزءًا من فريق المبيعات، يكون مدير الحساب مسؤولاً عن عدد من العملاء وهو مسؤول عن ميزانية محددة مالياً، ويجب أن يصل إلى هدف شهري.

يجب أن يكونوا قادرين على التواصل بوضوح، وإقناع الآخرين بأهمية الخدمة أو العملة الرقمية، والتعاون مع الأعضاء الآخرين. كما أنهم مسؤولون عن فتح آفاق جديدة وشراكات تدعم أعمال منظمتهم.

يصل راتب مدير الحسابات 16,4322 دولارًا سنويًا، وفقًا لموقع indeed.

10. مدير دعم التداول

في هذا المنصب، مطلوب جدا أن يكون لدى المتقدم خلفية في مجال الإدارة مالية وخدمة العملاء، لا سيما في بيئة التداول.

يدعم مدير دعم التداول العملاء باستراتيجية الاستثمار المناسبة. في إطار قسم المالية أو المحاسبة، يقوم مدير دعم التداول بالإشراف والرقابة ومساعدة مديري محافظ الشركات والعملاء في تحديد ومراقبة الأسواق المالية.

أيضًا، يقع ضمان الدقة ضمن مسؤوليتهم.

عادةً ما يصل راتب مديري دعم التداول حوالي 106,698 دولارًا سنويًا، وفقًا لموقع glassdoor.com.