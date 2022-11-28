لعشاق منتجات هواوي.. ترقبوا Mate X3 القابل للطيّ

كشف شركة هواوي الصينية عن خططها ببدء العمل على تطوير إصدار جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، والذي ينطلق قريباً بعنوان Mate X3.

اتجهت العملاق الصيني هواوي إلى تغيير تصميم هاتفها القابل للطي Mate X2، حيث قامت الشركة بالعودة إلى التصميم الأصلي لهذه الفئة من هواتف الشركة في 2022.

ويأتي Mate Xs 2 بمستوى تسعير أقل إلا أن التقارير تشير إلى حجم الشاشة 7.8 إنش يمثل نقطة ضعف في تصميم هذا الإصدار.

وفي تسريبات جديدة نشرت عبر “Wangzai Knows Everything” على منصة Weibo أشير إلى أن هواوي ستجري تعديل جديد في تصميم الإصدار القادم “Mate X3″، حيث تتبنى تصميم Galaxy Z Fold4 الذي يتميز بحماية الشاشة الداخلية الأكبر المميزة بحجم 8 إنش بالغطاء الخارجي.

كما يؤكد مصدر التسريبات إلى أن هواوي طورت النموذج الأولي من هاتف Mate X3 بالفعل إستعداداً للإنتقال إلى مرحلة الإنتاج الضخم.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هواوي تقدم الجيل الثالث من الهواتف القابلة للطي بمستوى تسعير جيد، إلا أنه يدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE فقط، مع نموذج مخصص من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.