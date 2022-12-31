لقطات مذهلة.. وميض البروق يُنير سماء مكة

في لقطات مذهلة تخطف الأنظار، رصد المصور السعودي جمال وميض البروق في سماء مكة المكرمة من ارتفاع 2000 متر عن سطح البحر، وذلك حين اعتلى جبال مدينة الطائف غرب السعودية، المطلة على سماء مكة، وسط تلبدات الضباب الذي خالط زخات المطر في مشهد مهيب.

وحوّل المصور الضوئي عبد القادر المالكي تلك المشاهد إلى لوحات إبداعية ساحرة، ورسم مشاهد آسرة للقلوب للبروق في السماء ليلاً.

إلى ذلك، قال المالكي لـ”العربية.نت”: وسط أجواء شتوية تمازجت بين انخفاض درجات الحرارة، والنسمات الباردة توجهتُ مساء إلى دكة الحلواني الشهيرة في جبل الهدا – الكر، وذلك بعد ورود تنبيه عن احتمالية هطول أمطار على مكة المكرمة، ومكثتُ في الدكة قرابة الأربع ساعات أترقب هطول الأمطار من الساعة الثانية صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً، وقمت خلال هذه المدة بتوثيق البروق وزخات المطر التي أنارت سماء مكة المكرمة من ارتفاع 2000 م عن سطح البحر.