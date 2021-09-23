لكسب المال على “تيك توك”.. إليك هذه النصائح

أصبح تطبيق تيك توك من أكثر تطبيقات مواقع التواصل انتشارا، حيث لا يوجد أي شخص يستخدم الإنترنت مهما كان عمره إلا وسمع أو من مستخدمي تطبيق تيك توك.

يجذب “تيك توك” المستخدمين في جميع أنحاء العالم كونه تطبيقا ممتعا للغاية، فضلا عن كونه مصدرا جيدا لكسب المال للكثيرين.

وحققت بعض الأسماء الشهيرة على “تيك توك” الملايين مقابل مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم عبر التطبيق.

ولمن يتملكهم الفضول حول كيفية كسب المال بواسطة حساباتهم الخاصة على “تيك توك” يمكن اتباع الخطوات التالية:

اعمل على تطوير “علامتك التجارية”

لكسب متابعين على “تيك توك”، عليك أن تقدم لهم فكرة ما، والتي ستكون بمثابة “علامتك التجارية” التي سيراك من خلالها الجمهور والشركات التي تبحث عن المؤثرين للتعاقد معهم. وقد يكون هذا عبارة عن مقاطع فيديو لك وأنت ترقص أو محتوى يتعلق بالموضة أو الطعام أو الكوميديا

ومهما كان الأمر، تأكد من الحفاظ على ثباتك وسينتهي بك المطاف إلى تجميع متابعين يشاركونك الاهتمامات نفسها.

قدّم محتوى قويا

مثل جميع منصات الوسائط المتعددة، يتطلب كونك مؤثرا اجتماعيا الكثير من العمل. وقد يبدو هذا واضحا، لكن كل مقطع فيديو تنشره يعد أمرا بالغ الأهمية.

ويجب أن يكون المحتوى الخاص بك جديدا وممتعا وفريدا ومبتكرا. وهذا يعني أن مقاطع الفيديو الخاصة بك يجب أن تكون مسلية لجمهور عريض، فضلا عن فعل ذلك كل يوم.

كما يمكنك أيضا المشاركة في التحديات ذات الصلة واستخدام “الهاشتاغ” (الوسم) المناسب مع كل منشور، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من مشاهدة الفيديو الخاص بك.

احصل على متابعين

ربما تكون هذه هي الخطوة الأكثر أهمية، وتأتي من تنفيذ الخطوة الأولى والخطوة الثانية المذكورة سابقا، بشكل جيد حقا.

ويجب عليك أيضا محاولة متابعة الكثير من الحسابات المماثلة الأخرى التي قد تتابعك.

فالمتابعون هم المفتاح لتحقيق الدخل من حساب “تيك توك” الخاص بك.

ووفقا لـ”فوربس”، قد تحتاج إلى ما بين 10 آلاف إلى مليون متابع على “تيك توك” لبدء جني أموال جيدة.

وكلما زاد عدد المتابعين لديك، زاد احتمال أن تدفع لك العلامات التجارية للإعلان عن منتجها.

ويمكنك أيضا استخدام الشعبية عبر الإنترنت للتفرع إلى مجالات أخرى، مثل إنشاء منتجاتك الخاصة أو الترويج لقناة على “يوتيوب” أو تكوين مهنة في التمثيل والغناء.

بث مباشر على “تيك توك”

إذا كان لديك أكثر من 1000 متابع على “تيك توك”، فيمكنك البدء في البث المباشر وتحقيق الدخل من هذه التدفقات المباشرة.

ويمكن لمستخدمي التطبيق شراء العملات المعدنية التي يمكن للمتابعين منحها لك أثناء البث المباشر.

ويمكن استبدال هذه التبرعات بالعملة المعدنية بأموال حقيقية، تماما كما هو الحال في تطبيق البث المباشر الشهير Twitch.