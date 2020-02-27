للمرة الأولى.. قمر صناعي يرسو في الفضاء للصيانة

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للمرة الأولى في التاريخ، رسا قمر صناعي تجاري في المدار كجزء من مهمة رائدة لصيانة الأقمار الصناعية.

وإذا نجحت بقية المهمة، فمن شأنها أن تجدد عمر القمر الصناعي المتهالك، كما يمكن أن تحدث انفراجة صناعية تساعد على منع المخلفات الفضائية من التكتل في المدار.

ونقل موقع ”ذا فيرج“، عن ”جو أندرسون“ نائب رئيس شركة ”سبيس لوجيستكس“ التي تشرف على المهمة، قوله في مؤتمر صحفي: ”هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يتم فيها إجراء عملية رسو في الفضاء مع قمر صناعي لم يكن مصمما لذلك“.

ورست مركبة MEV-1 مع القمر الصناعي للاتصالات Intelsat 901، والذي قضى ما يقرب من 19 عاما في الفضاء، وبدأ ينفد وقوده.

وقبل بضع سنوات، قررت شركة ”إنتلسات“ إرسال قمر صناعي آخر لإطالة عمر مركبتها الفضائية المتهالكة لمدة سنوات أخرى.

فأطلقت MEV-1 في أكتوبر 2019، واستغرق الأمر نحو 3 أشهر للوصول إلى Intelsat 901، ورست معه فيما يسمى ”مدار المقبرة“، وهو المكان الذي يتم وضع الأقمار الصناعية البالية فيه حتى لا تتداخل مع الأقمار الصناعية النشطة.

والآن بعد أن ارتبط القمر الصناعي بالمركبة، ستتولى MEV-1 كل مهام المناورة والملاحة، وخلال شهر مارس ستقوم بإخراج Intelsat 901 من مدار المقبرة حتى يتمكن من استئناف مهامه.

وبعد 5 سنوات تقريبا، ستعيد MEV-1 القمر إلى مدار المقبرة ليتم إيقاف تشغيله، وعندها يمكن استخدام مركبة MEV-1 لإنعاش قمر صناعي آخر.

يذكر أن هذه المهمة تعد انفراجة هامة لهذه الصناعة، التي تعمل على إصلاح الأقمار الصناعية الخارجة عن السيطرة، ومن شأن القدرة على إصلاح الأقمار الصناعية في المدار أن توفر الكثير من الأموال لشركات الأقمار الصناعية.