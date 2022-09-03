للمرة الثانية.. ناسا تلغي محاولة إطلاق صاروخ أرتميس إلى القمر

للمرة الثانية خلال خمسة أيام، أوقفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت العد التنازلي وأجلت محاولة كانت مقررة لإطلاق صاروخ عملاق من الجيل الجديد في أولى مهام برنامجها “أرتميس” المقرر أن يشمل رحلات من القمر إلى المريخ.

وجاء إلغاء أحدث محاولة لإطلاق صاروخ (نظام الإطلاق الفضائي)، الذي يعادل طوله مبنى مؤلفا من 32 طابقا، مع الكبسولة أوريون من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا بعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة.

وانتهت محاولة الإطلاق السابقة بمشكلات فنية أدت إلى وقف العد التنازلي وتأجيل الرحلة غير المأهولة.

وتتمثل مهمة “أرتيميس 1” في إطلاق كبسولة “أوريون” غير المأهولة في المدار حول القمر، للتحقق من أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين، بمن فيهم أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر.