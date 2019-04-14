للمرة الثاينة.. تعطل فيسبوك, انستقرام وواتساب حول العالم

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “فيسبوك”، بما فيها موقع الشركة نفسه، لعطل فني مفاجئ أوقفها عن العمل، الأحد.

وتوقفت مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” عن العمل في مناطق مختلفة من العالم، وانهالت الشكاوى حول الموضوع على موقع “تويتر”، الذي لم يتوقف عن العمل.

وأفاد عدد من المستخدمين حول العالم بأن شبكة فيسبوك الاجتماعية، وما تملكه من خدمات أخرى، بما في ذلك إنستاجرام وواتساب، تعاني من انقطاع في الخدمة، وهو الانقطاع الثاني للشركة وخدماتها في نحو شهر.

وقال المستخدمون المتأثرون بانقطاع الخدمة إنهم لم يستطيعوا الوصول إلى فيسبوك وإنستاجرام، مع رفض صفحة “آخر الأخبار” بالتحديث، ويظهر رابط facebook.com على أنه غير متاح. أما فيما يتعلق بخدمة التراسل الفوري واتساب، فقد أفاد المستخدمون المتضررون من الانقطاع بأن الرسائل لا تُرسل ولا تُستقبل.

وتعرضت أوروبا للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة لأماكن تعطل المواقع جغرافيا، إلى توقفها عن العمل في بريطانيا ومناطق من فرنسا، وبعض أرجاء إيطاليا واليونان ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.

ويظهر أن الانقطاع في خدمات فيسبوك قد بدأ في تمام الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهو الثاني بعد انقطاع مشابه لفيسبوك وإنستاجرام ومسنجر وواتساب في 13 آذار/مارس الماضي، وقد دام الانقطاع، الذي عزتها فيسبوك إلى تغيير في تهيئة الخادم، لبضع ساعات.

وبحسب موقع “داون ديتكتر” Down Detector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع لاإلكترونية، فإن 17% من المستخدمين عانوا من انقطاع تام في الخدمة، في حين أبلغ 19% منهم من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول، ونحو 62% من مشكلة في “آخر الأخبار”.

وعلى الموقع أيضًا أفاد مستخدمون من دول شتى حول العالم أنهم يعانون من المشكلة، وذلك من مختلف القارات، بما ذلك الجزائر، ومالطا، والمملكة المتحدة، وكندا، وباكستان، والولايات المتحدة.

وجاء التوقف الجديد بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي واجهتها مواقع “فيسبوك” مؤخرا، وتسببت بتوقفها لساعات.