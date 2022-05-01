الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للوصول لكل ما هو محظور.. خدمة من "مايكروسوفت" قريبًا

1 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 2:26 صباحًا
متصفّح Microsoft Edge

متصفّح Microsoft Edge

A A A
طباعة المقال

كشفت تسريبات حديثة أن متصفح الإنترنت “إيدج”، التابع لشركة “مايكروسوف” الأمريكية، سيضيف ميزة ‏جديدة من أجل زيادة قاعدة مستخدميه حول العالم.‏
ونشر موقع “ذا فيرج” صفحة دعم تشير إلى أن “إيدج” سيضيف خدمة “في بي إن” مجانية مدمجة بداخله، ويطلق عليها اسم “Edge Secure Network”.

وتقول “مايكروسوفت” في صفحة الدعم إن الأداة الجديدة ستقوم بتشفير اتصال المستخدمين بالإنترنت، كما ستوفر حماية لبياناتهم من مزود خدمة الإنترنت الخاص بهم، وكذلك لإخفاء مواقعهم، مما يجعل من الممكن وصولهم إلى الخدمات التي قد يتم حظرها في البلد الذي يعيشون فيه أو يزوره.

لكن تقيّد خدمة “Edge Secure Network” من سيستخدمونه بـ1 غيغابايت فقد من استخدام البيانات شهريا، كما يستلزم من أجل تفعيلها هو امتلاك حساب على “مايكروسوفت”، مما قد يجعل من الصعب استخدامها كبديل لخدمة “في بي إن” مدفوعة الأجر، في حال السفر المتكرر.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

مجرة في الفضاء
عالم فرنسي ينشر صورة فريدة لنجم في الفضاء.. لن تصدقوا حقيقة الصورة!!
إيلون ماسك
إيلون ماسك وتويتر.. الملياردير يتحدّى الشركة
ما هي أهم الفروق بين هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي