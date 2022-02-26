الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا حذرت “عمالقة التكنولوجيا” من انهيار بعض المواقع؟

منذ 17 ساعة
غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا

غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا

A A A
طباعة المقال

حذرت شركات غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا ملايين المستخدمين من إمكانية انهيار بعض أكبر المواقع الإلكترونية في العالم‎.‎

ونقلت مجلة “فوربس” عن الشركات الثلاث تحذيرها لملايين المستخدمين لمتصفحاتهم غوغل كروم وإيدج وموتزيلا فايرفوكس، من ‏أنه سيتم قريبا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يتسبب في انهيار بعض أكبر المواقع‎.‎

ومن المنتظر أن تنتقل الشركات الثلاث إلى الإصدار رقم “100” ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع ‏الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات، فيما تأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليا بالإصدار الجديد “100” والذي ‏سيصل قريبا لجميع مستخدمي المتصفحات الثلاثة‎.‎

وكانت شركة “غوغل”، قد حثت جميع مستخدمي “غوغل كروم” البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض ‏للاختراق‎.‎

جاء ذلك في أعقاب طرح “غوغل” تصحيحا طارئا لمتصفح “كروم”، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل ‏من قبل بعض الهاكرز‎.‎

وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة‎.‎

في سياق متصل، كانت شركة “غوغل” الأميركية، حثّت جميع مستخدمي “غوغل كروم” البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن، ‏أو المخاطرة بالتعرض للاختراق.‏

جاء ذلك، في أعقاب طرح “غوغل” تصحيحاً طارئاً لمتصفح “كروم”، بعد أن تمّ التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تمّ استغلاله بالفعل ‏من قبل بعض “الهاكرز”.‏

وإثر هذا التنبيه، سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة، ولحسن ‏الحظ، لا يُعتقد أنّ الغالبية العظمى قد تعرضوا للإساءة من قبل الهاكرز عبر الإنترنت حتى الآن، لكن من المهم أن يقوم جميع ‏مستخدمي “غوغل كروم” بتحديث متصفحاتهم في أسرع وقت ممكن، حسبما أكدت الشركة.‏

وفي وقت سابق، قررت “غوغل” توسيع خطتها الرامية إلى الحد من تتبع بيانات المستخدمين لتشمل تطبيقات على هواتفها الذكية التي ‏تعمل بنظام أندرويد.‏

ويهدف مشروع الشركة، الذي يُعرف بـ”برايفسي ساندبوكس”، إلى الحد من كمية البيانات التي يمكن للمعلنين جمعها عن المستخدمين.‏

    المصدر :
  • العربية

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

تويتر
بعد علمها بفرض قيود عليها في روسيا.. “تويتر” ترد
يوتيوب
“يوتيوب” على خطى “ميتا و تويتر” بشأن روسيا
Realme
تلفاز ذكي من “Realme” بميزة التحكم الصوتي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فيتالي سكاكون مفجّر الجسر أمام الدبابات الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار
فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يفقد صوابه ويهدّد السويد وفنلندا بردّ عسكري!
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
“فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”