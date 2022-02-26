لماذا حذرت “عمالقة التكنولوجيا” من انهيار بعض المواقع؟

حذرت شركات غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا ملايين المستخدمين من إمكانية انهيار بعض أكبر المواقع الإلكترونية في العالم‎.‎

ونقلت مجلة “فوربس” عن الشركات الثلاث تحذيرها لملايين المستخدمين لمتصفحاتهم غوغل كروم وإيدج وموتزيلا فايرفوكس، من ‏أنه سيتم قريبا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يتسبب في انهيار بعض أكبر المواقع‎.‎

ومن المنتظر أن تنتقل الشركات الثلاث إلى الإصدار رقم “100” ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع ‏الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات، فيما تأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليا بالإصدار الجديد “100” والذي ‏سيصل قريبا لجميع مستخدمي المتصفحات الثلاثة‎.‎

وكانت شركة “غوغل”، قد حثت جميع مستخدمي “غوغل كروم” البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض ‏للاختراق‎.‎

جاء ذلك في أعقاب طرح “غوغل” تصحيحا طارئا لمتصفح “كروم”، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل ‏من قبل بعض الهاكرز‎.‎

وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة‎.‎

في سياق متصل، كانت شركة “غوغل” الأميركية، حثّت جميع مستخدمي “غوغل كروم” البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن، ‏أو المخاطرة بالتعرض للاختراق.‏

جاء ذلك، في أعقاب طرح “غوغل” تصحيحاً طارئاً لمتصفح “كروم”، بعد أن تمّ التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تمّ استغلاله بالفعل ‏من قبل بعض “الهاكرز”.‏

وإثر هذا التنبيه، سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة، ولحسن ‏الحظ، لا يُعتقد أنّ الغالبية العظمى قد تعرضوا للإساءة من قبل الهاكرز عبر الإنترنت حتى الآن، لكن من المهم أن يقوم جميع ‏مستخدمي “غوغل كروم” بتحديث متصفحاتهم في أسرع وقت ممكن، حسبما أكدت الشركة.‏

وفي وقت سابق، قررت “غوغل” توسيع خطتها الرامية إلى الحد من تتبع بيانات المستخدمين لتشمل تطبيقات على هواتفها الذكية التي ‏تعمل بنظام أندرويد.‏

ويهدف مشروع الشركة، الذي يُعرف بـ”برايفسي ساندبوكس”، إلى الحد من كمية البيانات التي يمكن للمعلنين جمعها عن المستخدمين.‏