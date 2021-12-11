لماذا رفضت “آبل” إدراج “Xbox Game Pass” داخل متجر التطبيقات الخاص بها؟

لم تسفر المفاوضات التي كانت تقودها مايكروسوفت مع شركة آبل للحصول على خدمة Xbox Game Pass على أجهزة آيفون، إلى نتائج إيجابية بين الطرفين.

وهذا وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني بين نائب رئيس تطوير الأعمال بشركة مايكروسوفت لوري رايت والعديد من موظفي آبل، والتي تم اكتشافها ونشرها من قبل موقع The Verge.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت عرضت إحضار ألعاب Xbox الرئيسية إلى متجر تطبيقات آبل، إلا أن آبل على ما يبدو لم تتزحزح ورفضت السماح للخدمة في متجر التطبيقات بأي شكل من الأشكال.

وقال كريم شودري، رئيس خدمة ألعاب Xbox السحابية: “لقد حرصنا ان يهدف اقتراحنا لتقديم الألعاب من خلال التطبيقات الفردية إلى الامتثال لسياسات App Store”.

وأضاف: “لكنه تم رفضه من قبل شركة آبل بناءً على طلبنا بأن يكون هناك تطبيق واحد لخدمة البث لدعم تطبيقات الألعاب الفردية.”

وعلى صعيدًا آخر، قالت شركة آبل في بيان: “للأسف، اقترحت مايكروسوفت إصدارًا من [Game Pass] لا يتوافق مع إرشادات مراجعة متجر التطبيقات الخاص بنا، وتحديداً شرط استخدام الشراء داخل التطبيق لإلغاء قفل الميزات أو الوظائف الإضافية داخل تطبيق.”

وقالت شركة آبل إنه من خلال متجر التطبيقات، يجب أن يمر أي شيء يتم بيعه عبر نظام الدفع الخاص بشركة آبل حيث عادةً ما تحصل آبل على خصم بنسبة 30%.

ومع ذلك، أكد شودري لموقع The Verge ان أسباب الرفض ليس لها أي علاقة بإمكانيات الشراء داخل التطبيق.