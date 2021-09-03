لمحترفي التصميم.. إليكم ميزات جهاز ProArt Studiobook من “Asus”

أطلقت Asus اليوم جهاز الحاسب ProArt Studiobook الذي ينطلق بتصميم يتضمن dial فعلي لدعم المستخدم في عملية التحرير بكفاءة ودقة أعلى، ويأتي بسعر يبدأ من 2773 دولار أمريكي.

يدعم جهاز ProArt Studiobook الجديد من Asus مهام التصميم الإحترافي، مع dial في الجانب الأيسر من الجزء العلوي من لوحة التتبع، حيث يدعم تصميم الجهاز مهام الإبتكار والإبداع بدقة أعلى في مجموعة كبيرة من التطبيقات، تشمل كافة تطبيقات Adobe الإبداعية.

أيضاً يمكن للمستخدم تخصيص مهام أداة dial لدعم العمل بكفاءة وسلاسة، مع تمرير أقل، وأيضاً إجراءات أقل بإستخدام لوحة التتبع مثل إجراءات السحب والإفلات.

تدعم لوحة التتبع في الجهاز أيضاً إستخدام قلم stylus، والذي يأتي بزر أخر يدعم المستخدم أيضاً في التحكم بشكل أفضل مع إختيارات أكثر للتحكم.

ويتوفر Studiobook باثنان من الإصدارات، حيث يدعم الإصدار الأول ProArt Studiobook Pro سلسلة معالجات AMD Ryzen 5000 H، ويمكن إختيار نموذج أخر بالجيل الثالث من معالجات Intel Xeon.

كما تتوفر الأجهزة بكرت الشاشة Nvidia RTX A2000، أو A5000، بينما تتميز الشاشة بحجم 16 إنش بشاشة OLED في أحد النماذج، وشاشة بدون لوحات OLED في نموذج أخر، على أن يتميز نموذج OLED بجودة 4K HDR، مع معايير VESA DisplayHDR 600 True Black، و معايير Pantone في دقة الألوان.

أيضاً من المقرر أن تتوفر أجهزة ProArt Studiobook بسلسلة AMD Ryzen 5000 H أو Intel Core i9، وكرت الشاشة، وكرت شاشة GeForce RTX 3070 أو 3060.

كما تتصمن الأجهزة منافذ Thunderbolt 4، و USB 3.2 فئة C، ومنفذ HDMI 2.1، وفتحة SD Express 7.0، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يتوفر ProArt Studiobook 16 OLED في شهر ديسمبر 2021 بسعر 1999 جنيه إسترليني، بينما يأتي Studiobook Pro 16 OLED بسعر 2099 جنيه إسترليني.