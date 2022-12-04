لمستخدمي أندرويد.. 3 تطبيقات يجب حذفها فورا

أوصى خبراء في المجال السيبراني، اليوم الأحد، بضرورة حذف 3 تطبيقات من هواتف أندرويد لمنع المتسللين من الوصول لمعلومات شخصية حيوية.

وأفادت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، بأن خبراء الأمن في مركز “Synopsys Cybersecurity Research Center” في لندن اكتشفوا تلك التطبيقات الشائعة التي يبدو أن بها عيبًا خطيرًا قد يسمح للمحتالين عبر الإنترنت بالوصول الكامل إلى البيانات الحيوية مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التطبيقات تم إنزالها من متجر “غوغل بلاي”، أكثر من مليوني مرة، وأن هذا هو سبب خطورة هذا التحذير.

ولفتت إلى أن جميع البرامج المضمنة في التحذير توفر القدرة على تحويل هواتف “أندرويد” إلى لوحات مفاتيح بعيدة أو ماوس لأجهزة الكمبيوتر، مضيفة أنها مفيدة من الناحية الوظيفية ولهذا أثبتت التطبيقات أنها تحظى بشعبية كبيرة.

وقالت الصحيفة: “ومع ذلك أكد الخبراء من ذلك المركز أنهم كشفوا عن آليات مصادقة ضعيفة أو مفقودة وثغرات أمنية في الاتصال في التطبيقات الثلاثة، وهذا يعني أنه قد يكون من السهل استغلالها مع المتسللين الذين يمكنهم استخدام التطبيقات للتنصت على ضغطات المفاتيح ومعرفة ما يدخله الأشخاص بالضبط، مثل كلمات المرور على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم”.

وأوضحت الصحيفة أن التطبيقات الثلاث تشمل إصدارات Telepad 1.0.7 وما قبلها، وإصدار لوحة مفاتيح الكمبيوتر الشخصي 30 وما قبله، وإصدار Lazy Mouse 2.0.1.

ونوّهت إلى أنه على الرغم من أن المطورين لا يبدو أنهم قصدوا إصدار أي شيء ضار، تظل التطبيقات عرضة للخطر على الرغم من تحذيرهم بشأن المشكلات، مضيفة أن خبراء الأمن أكدوا أنهم تواصلوا مع منشئي التطبيقات عدة مرات لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى الآن.

وأردفت الصحيفة: “يبدو أن التطبيقات الثلاثة لا تزال مستخدمة على نطاق واسع، ولكن لم تتم صيانتها أو دعمها، ومن الواضح أن الأمان لم يكن عاملاً عند تطوير هذه التطبيقات”.

واستطردت: “إذا كنت تعتقد أن لديك تلك البرامج على هاتف أندرويد الخاص بك وكنت قلقًا بسبب نقص الأمان، فإن هؤلاء الخبراء يوصونك بإزالتها على الفور”.