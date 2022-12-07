لمستخدمي الواتساب.. شخصيات الأفاتار في متناول أيديكم قريباً

أعلنت شركة ميتا (الأربعاء 7-12-2022) رسميًا عن جلب ميزة الشخصيات الرمزية Avatars، وهي الشخصيات القابلة للتخصيص والمتوفرة عبر خدماتها الأخرى، مثل: فيسبوك، وإنستغرام، إلى خدمة التراسل الفوري واتساب.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “اليوم، نجلب الشخصيات الرمزية إلى واتساب كطريقة جديدة ومخصصة للتعبير عن نفسك”. وأضافت: “إن الشخصية الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من مليارات المجموعات من قصات الشعر المتنوعة، وميزات الوجه، والأزياء”.

وأوضحت ميتا أنه يمكن لمستخدمي واتساب الآن استخدام الشخصية الرمزية كصورة للملف الشخصي، أو الاختيار من بين 36 ملصقًا مخصصًا يعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة.

وتعتقد الشركة أن إرسال الشخصيات الرمزية يُعد طريقة سريعة وماتعة لمشاركة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن أن تكون أيضًا “طريقة رائعة لتمثيل نفسك دون استخدام صورتك الحقيقية حتى تشعر بمزيد من الخصوصية”.

وأشارت ميتا إلى أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينشئون فيها شخصية رمزية، ووعدت بالاستمرار في تقديم تحسينات في إنشاء الشخصيات، ومن ذلك تحسين الإضاءة، والتظليل، وتركيبات تصفيف الشعر، والمزيد مما سيجعل الصور الرمزية أفضل بمرور الوقت.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام iOS من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.