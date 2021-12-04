الأحد 1 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 5 ديسمبر 2021 |
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لمستخدمي “Google Photos”.. إليكم هذه الميزة المنتظَرة

منذ 3 ساعات
Google Photos

Google Photos

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بدأت عملاق البحث في إطلاق ميزة “المجلد المغلق” في تطبيق Google Photos إلى جميع مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد.

إقتصرت ميزة “المجلد المغلق” في تطبيق صور جوجل على هواتف Pixel فقط حتى الآن، إلا أن أحدث التفاصيل التي نشرت في تقرير “Android Police” أكدت على أن جوجل تتوسع بالميزة في مزيد من الإصدارات خلال الفترة القادمة.

وتقدم ميزة ”Locked Folder” للمستخدمين معايير أعلى لحماية خصوصية المستخدم، حيث يتم غلق المجلد في تطبيق صور جوجل على الصور ومقاطع الفيديو المحددة مسبقاً من المستخدم.

ومن المقرر ألا يتم تحميل الصور التي يتم تخزينها في “المجلد المغلق” على التطبيق، أيضاً لن تظهر الصور للمستخدم في التطبيق، حيث تقتصر الصور التي تعرض على الصور التي يتم تخزينها من المستخدم، بينما لن تظهر الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة في “Locked Folder” إلا عند إزالتها من المجلد.

يذكر أن ميزة “Locked Folder” تتوفر في تبويب “المكتبة” ومن ثم إختيار تبويب” الأدوات المساعدة” ومنها يمكن التمرير لأسفل للوصول إلى “المجلد المغلق”، أيضاً قد لا تتوفر الميزة الآن لجميع المستخدمين، حيث بدأ بعض مستخدمي التطبيق في تلقي إشعارات بتوفر الميزة.

 

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