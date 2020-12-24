لمنافسة غوغل ومايكروسوفت.. “زووم” تطور خدمة بريد إلكتروني

بعد أن سيطر تطبيق الاتصال المرئي “زووم” على مجال مكالمات ومؤتمرات الفيديو خلال جائحة كورونا، قال تقرير لموقع ”ذا إنفورميشن“، إن شركة ”زووم“ تعمل على تطوير خدمة بريد إلكتروني.

ومع اقتراب عام 2020 من نهايته، تتطلع الشركة إلى التوسع في أسواق أخرى، وعلى وجه التحديد خدمات البريد الإلكتروني والتقويم.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُتوقع أن تطلق ”زووم“ خدمة البريد الإلكتروني في وقت مبكر من العام المقبل، وتطبيقا للتقويم لاحقا.

ويُعتقد أن شركة ”زووم“ تخطط للتوسع بعيدا عن مؤتمرات الفيديو، خاصة مع انتشار لقاح فيروس كورونا، والذي من شأنه أن يسمح بعودة الحياة لطبيعتها؛ مما يقلل من اعتماد الناس على الاجتماعات الرقمية.

وازدادت أهمية شركة ”زووم“ مع انتشار الجائحة واعتماد الناس على التواصل الإلكتروني عبر مؤتمرات الفيديو، ولكن يبدو أن الشركة لن تسمح للنهاية المحتملة للوباء أن تكون نهاية نجاحها، وربما تبحث في أسواق تنافسية أخرى للحفاظ على استمرارية سلسلة انتصاراتها.

ووفقا للتقرير، قال مصدران مطلعان على خطط الشركة، إن ”زووم“ بدأت بالفعل العمل على خدمة البريد الإلكتروني، ويمكنها طرح نسخة بيتا في العام المقبل.

وقال مصدر آخر، إن ”زووم“ تطور تطبيقا للتقويم، ولكن لم يتضح بعد متى ستبدأ الشركة في طرح المنتج.

ومن شأن الإضافات الجديدة أن تدخل ”زووم“ في منافسة ضد ”غوغل“ و“مايكروسوفت“، اللتين تقدمان كلتا الخدمتين، إلى جانب منتجات مكالمات الفيديو.