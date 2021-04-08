لمنافسة كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق تطبيق Hotline

كشفت شركة فيسبوك رسميا عن تطبيقها Hotline الذي ستنافس به تطبيق المحادثات الصوتية “كلوب هاوس”.

ووفق موقع “ذا نكست ويب”، فإن التطبيق الجديد ينضم لمجموعة كبيرة من التطبيقات التي كان قد أعلن عنها في الفترة الماضية، أطلقتها شركات تدير مواقع تواصل بارزة، والغرض الأساسي منها منافسة تطبيق “كلوب هاوس”، الذي حقق شعبية كبيرة في فترة قصيرة.

وتم تطوير التطبيق “هوت لاين”، بمعرفة قسم اختبار المنتجات الحديثة بفيسبوك، وهو القسم الذي عادة ما يطرح التطبيقات الجديدة التابعة لفيسبوك.

ومن السمات المتوفرة في تطبيق “هوت لاين” الجديد وتميزه عن تطبيق “كلوب هاوس”، أنه يدعم مشاركة مقاطع الفيديو عبره.

التسريبات و”زوكربيرج”

في الوقت نفسه، يواجه موقع فيسبوك انتقادات حادة بسببة موجة تسريبات ضخمة لبيانات شخصية لنصف مليار مستخدم على فيسبوك، وضمنها ظهر رقم الهاتف الخلوي للرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، عن عرض بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا في واحدة من أخطر عمليات تسريب البيانات في العالم.

ووفق موقع aitnews، تم الكشف عن المعلومات الشخصية لرئيس فيسبوك بما في ذلك اسمه وموقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه ضمن فيسبوك.

ونشر مستخدم في منتدى اختراق بيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي منصة فيسبوك مجانًا عبر الإنترنت.

وقال الباحث السيبراني، ديف ووكر، إن مارك زوكربيرج، وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز، كانوا من بين 500 مليون مستخدم اللذين تم نشر بياناتهم الشخصية.

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم فيسبوك: هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019، وقد اكتشفنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في شهر أغسطس 2019، دون التعليق حول معلومات زوكربيرج.

وفرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على فيسبوك كجزء من التسوية بشأن إساءة تعامل الشركة مع بيانات المستخدم.

وتعهدت فيسبوك بعد ذلك بتضييق الخناق على انتهاكات البيانات، وقالت في تدوينة عبر موقعها،إنها تتخذ إجراءات بشأن الانتهاكات السابقة المحتملة وتضع تدابير حماية أقوى لمنع الانتهاكات في المستقبل.