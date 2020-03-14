لمواجهة كورونا.. شركات التكنولوجيا توّفر تطبيقات مجانية للعمل عن بعد

بينما باشرت شركات كبرى بتحفيز موظفيها على إتمام مهام عملهم من المنزل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، سعت شركات تكنولوجية عملاقة نحو تعزيز تلك الخطوات بتكثيف جهودها لإتاحة بعض أدواتها مجانا، كي تسهل العمل عن بعد.

وبحسب موقع “إينك” المعني بحلول الأعمال، فهناك خمس شركات تقنية وفرت تقنياتها مجانا للتواصل الرقمي، هي “مايكروسوفت” و”غوغل” و”لوغ مي إن” و”سيسكو” و”زوم”.

ومن المرجح أن تكون تلك الأدوات متاحة للاستخدام بشكل مجاني على مدى الشهور الثلاثة القادمة على أقل تقدير، وفقا للموقع.

مايكروسوفت

باشرت مايكروسوفت بطرح نسخ تجريبية مجانية من برمجياتها تتيح استخدام تطبيق “تيمز” للمراسلة الفورية، والذي يسهل التواصل عن بعد بين كوادر العمل المختلفة.

وستتيح النسخة المجانية من التطبيق للمستخدم تسجيل الاجتماعات والاستفادة من سعة تخزين هائلة تصل حتى 1 تيرابايت، والتي لم تكن متاحة سابقا للنسخة المجانية من التطبيق ذاته.

وتتيح مايكروسوفت الاستفادة من منتجها على مدى الشهور الستة القادمة.

غوغل

وستتيح غوغل بدورها نسخة مجانية من تطبيقها الشهير “هانغ آوتس”، للتواصل مع جميع مستخدمي تطبيق “جي سويت” الذي يقدم للمستخدم خدمة الحوسبة (معالجة البيانات) السحابية.

كما قدمت الشركة نصائح عبر مدونتها، للعاملين عن بعد.

وستمكن التطبيقات المتاحة من غوغل المستخدمين من إجراء مكالمات جماعية قادرة على ضم عدد يصل 250 شخصا في مكالمة واحدة.

كما تتيح خدمات غوغل تسجيل الاجتماعات والمؤتمرات، والقيام ببث مباشر يمكن أن يشاهده مئة ألف شخص.

ستكون النسخ المجانية من تطبيقات غوغل متاحة للاستخدام حتى الأول من يوليو 2020.

“لوغ مي إن”

تقدم الشركة أدوات للعمل عن بعد في حالة الطوارئ بشكل مجاني، يفترض أن تسهل على الموظفين إتمام مهام عملهم.

وبحسب صحيفة “بزنس إنسايدر”، فقد تم تصميم الأدوات بشكل يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات غير الربحية، المدارس والمنظمات الصحية، حتى وإن لم يكونوا من عملاء الشركة سابقا.

وتسهل بعض الأدوات تقديم عروض ومحاضرات يمكن لثلاثة آلاف شخص مشاهدتها. إضافة إلى أدوات تسهل الوصول إلى سطح المكتب عن بعد.

وستتيح الشركة أدواتها للاستخدام بشكل مجاني على مدى الشهور الثلاثة القادمة.

سيسكو

تقدم سيسكو نسخة مجانية من خدمة “ويبيكس”، دون أي قيود على وقت الاستخدام.

وتتيح خدمة سيسكو المجانية عقد اجتماعات افتراضية يشارك بها عدد يصل 100 شخص.

كما أعلنت الشركة عن تقديمها خدمات حماية للعاملين عن بعد مؤخرا.

وتوفر الشركة أيضا خدمة اتصال مجانية يمكن للمستخدم الاستفادة منها في إتمام مهام العمل.

وستكون خدمة الاتصال متاحة على مدى 90 يوما حتى لمن لم يكونوا عملاء سابقين للشركة.

زوم

تقدم زوم أصلا نسخة مجانية من تطبيق الاجتماعات الافتراضية الخاص بها، لكنها تبذل الجهود حاليا للتوثق من قدرة شبكتها التعامل مع أقصى عدد من المستخدمين في حال ارتفع عدد المقبلين على استخدام برمجياتها.

وتبذل الشركة جهودا إضافية بعقد جلسات لمساعدة المشاريع الصغيرة باستخدام برمجياتها.