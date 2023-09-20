الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لم يسبق لها مثيل".. صورة فسيفسائية مذهلة للقطب الجنوبي للقمر

منذ ساعة واحدة
القمر

القمر

A A A
طباعة المقال

نشرت “ناشيونال جيوغرافيك”، بالتنسيق مع وكالة ناسا، صورة مركبة عالية الدقة لم يسبق لها مثيل للقطب الجنوبي للقمر مع خريطة مصاحبة مفصلة لمواقع الهبوط المرشحة لمهمة “أرتميس 3”.

وهذه الصورة الفسيفسائية المميزة لمنطقة القطب الجنوبي للقمر مكونة من سلسلة من الصور التي التقطتها كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية (LROC)، وهي شبكة من الكاميرات المثبتة على مركبة الاستطلاع القمرية المدارية التابعة لناسا والتي تدور حول القمر منذ حزيران 2009، وكاميرا ShadowCam، وهي أداة تمولها وكالة ناسا على المركبة الكورية باثفايندر القمرية المدارية (KPLO) التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري، والمعروفة رسميًا باسم “دانوري” (Danuri).

وتعد كاميرا ShadowCam أكثر حساسية للضوء بمقدار 200 مرة من الكاميرات القمرية التي استخدمتها وكالة ناسا سابقا، وفقا لبيان الوكالة.

ووصفت وكالة ناسا و ناشيونال جيوغرافيك” الصورة، قائلين: “محاطة بظلام دائم، تم الكشف عن الجزء الداخلي لفوهة شاكلتون بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في هذه الفسيفساء المذهلة”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    إيلون ماسك (رويترز)
    التغير الأكبر.. ماسك يحضر لمفاجأة صادمة لمستخدمي منصة إكس!
    شعار منصة يوتيوب
    بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي.. "يوتيوب" يعاقب ممثل شهير
    شعار غوغل
    غوغل تعلن عن خصائص جديدة في أداة "بارد" للذكاء الاصطناعي

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    مبنى صندوق الضمان
    اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟