"لم يسبق لها مثيل".. صورة فسيفسائية مذهلة للقطب الجنوبي للقمر

نشرت “ناشيونال جيوغرافيك”، بالتنسيق مع وكالة ناسا، صورة مركبة عالية الدقة لم يسبق لها مثيل للقطب الجنوبي للقمر مع خريطة مصاحبة مفصلة لمواقع الهبوط المرشحة لمهمة “أرتميس 3”.

وهذه الصورة الفسيفسائية المميزة لمنطقة القطب الجنوبي للقمر مكونة من سلسلة من الصور التي التقطتها كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية (LROC)، وهي شبكة من الكاميرات المثبتة على مركبة الاستطلاع القمرية المدارية التابعة لناسا والتي تدور حول القمر منذ حزيران 2009، وكاميرا ShadowCam، وهي أداة تمولها وكالة ناسا على المركبة الكورية باثفايندر القمرية المدارية (KPLO) التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري، والمعروفة رسميًا باسم “دانوري” (Danuri).

وتعد كاميرا ShadowCam أكثر حساسية للضوء بمقدار 200 مرة من الكاميرات القمرية التي استخدمتها وكالة ناسا سابقا، وفقا لبيان الوكالة.

ووصفت وكالة ناسا و ناشيونال جيوغرافيك” الصورة، قائلين: “محاطة بظلام دائم، تم الكشف عن الجزء الداخلي لفوهة شاكلتون بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في هذه الفسيفساء المذهلة”.

