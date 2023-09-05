لن تتوقع سعره.. سامسونغ تكشف عن هاتفها الأرخص ثمنًا

تستعد شركة الهواتف الذكية سامسونغ للكشف قريبًا عن هاتف ذكي جديد سيكون الأرخص ثمنًا بين هواتف الفئة الاقتصادية التي تطلقها عادة.

تعمل شركة سامسونغ على هاتف اقتصادي جديد سيحمل اسم جالاكسي A05، وانتهت الشركة من كافة الإجراءات الروتينية، حيث حصلت على التراخيص المطلوبة من المؤسسات والجهات المختصة بهذا الأمر.

وبحسب عدد من الصفحات التقنية رُصد الهاتف الجديد مؤخرًا في قاعدة بيانات متجر جوجل بلاي، وكشفت المواصفات المدرجة عن تحسن كبير على مستوى المعالج.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بمعالج هليو G85 من ميدياتيك، وهو عبارة عن معالجي ثماني النواة، يضم أيضًا نواتين بتردد يصل إلى ما يقارب الـ 2 جيجاهرتز.

مع كل هذه التحسينات التي تطال الهاتف الجديد في هاتف جالاكسي A05، إلا أنه من المتوقع أن يفقد دعم شبكات الجيل الخامس “5G”، وهو أمر يمكن التجاوز عنه نظرًا لسعره الاقتصادي جدًا.

مواصفات جهاز جالاكسي A05 الجديد:

– شاشة قياس 6.5 إنشات من نوع LCD بدقة HD

– معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا

– ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت

– مستشعر بصمات في جانب الهاتف

– بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير

– شاحن سريع تصل قوته إلى 15 واطًا

– واجهة One UI 5.1

– نظام تشغيل أندرويد 13.

موعد وسعر هاتف جالاكسي A05 الجديد

بحسب الأخبار المتداولة من المتوقع ان تكشف شركة سامسونغ عن هاتفها الاقتصادي الجديد خلال الأسابيع القادمة، ويبلغ سعره 100 دولار أمريكي فقط لا غير.