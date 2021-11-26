السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لن تصدقوا.. بيع قطعة أرض افتراضية بسعر يتجاوز عالم الواقع

منذ 15 ساعة
ميتا تخطط لإطلاق ساعتها الذكية

ميتا

A A A
طباعة المقال

بيعت قطعة من أرض افتراضية على منصة Decentraland، بسعر وصل لـ2,4 مليون دولار من العملات المشفرة، مسجلة بذلك رقما تاريخيا في هذا المجال.

هذا ويمكن للناس على منصة Decentraland شراء الأراضي وزيارة المباني والسير بينها والتواصل مع الصور الرمزية للآخرين. بدأ هذا الكون وغيره من الأكوان الوصفية المماثلة في اكتساب شعبية خلال الوباء، وانضم عمالقة تكنولوجيا المعلومات مؤخرا إلى هذا الاتجاه، حيث قرر Facebook بناء metaunerse الخاص به وتمت إعادة تسميته Meta.

ويتم على هذه المنصة شراء وبيع الأراضي الافتراضية عبر رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs). وتحدث هذه المبيعات كل يوم، لكن عملية الشراء هذه تمثل أكثر عمليات شراء أراضي NFT ربحا على الإطلاق، والمبلغ كبير حتى لشراء عدد من المنازل الحقيقية حول العالم.

وقال متحدث باسم Decentraland وبيان صادر عن موقع http://Tokens.com: إن شركة تابعة لـ http://Tokens.com ، تسمى Metaverse Group، اشترت قطعة أرض مقابل 618000 MANA، أي حوالي 2,428,740 دولارًا في ذلك الوقت.

وتقع الأرض في منطقة “Fashion Street” في خريطة Decentraland وقال موقع http://Tokens.com إنه سيجري استخدامها لاستضافة أحداث الموضة الرقمية وبيع الملابس الافتراضية للصور الرمزية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

احتجاجات لنشطاء المناخ أمام أحد مقرات شركة أمازون
احتجاجات مفاجئة لنشطاء المناخ تطال مخازن لأمازون في “الجمعة السوداء”
شاحنة " بروغريس إم إس – 17"
إغراق شاحنة فضائية روسية في المحيط الهادئ
تطبيق سبوتيفاي
ميزة جديد من “سبوتيفاي” تنافس “تيك توك”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى.. كتاب اشترك فيه 20 فيلسوفاً وعالماً يثير ضجة كبيرة في فرنسا
الدولار
دولار السوق السوداء يشتعل ويسجل مستوى قياسياً
الدولار و الليرة اللبنانية
“هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟