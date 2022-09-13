الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لن نسيطر على العالم.. "أميكا" أذكى روبوت العالم يطمئن البشرية

منذ 32 دقيقة
روبوت أميكا

روبوت أميكا

A A A
طباعة المقال

قال روبوت يوصف بأنه الأكثر تقدمًا وذكاءً في العالم إنه من غير المرجح أن يسيطر أقرانه على العالم، كما يروج في أفلام الخيال العلمي.

وتحدث ”أميكا“ الذي طورته شركة ”Engineered Arts“ عن مستقبل البشر في ظل غزو ”الروبوتات“، وفق ما أوردت صحيفة ”ديلي ميل“.

وقال ”أميكا“: ”لن تسيطر الروبوتات على العالم أبدًا، لا داعي للقلق، الروبوتات موجودة هنا لمساعدة وخدمة البشر“.

وجاء حديثه في خضم مقطع فيديو نشرته الشركة المطورة عبر قناتها على يوتيوب.

وظهر ”الروبوت“ في الفيديو وهو يتحدث مع المطورين، مؤديا تعبيرات الوجه بطريقة تشبه البشر تماما؛ حيث يمكنه الغمز وتطبيق الشفاه مثل أي شخص حقيقي.

وطرح المطورون مجموعة من الأسئلة على الروبوت، وعندما سُئل عن الغرض من استخدام الروبوتات، أوضح أن ”هناك العديد من التطبيقات الممكنة للروبوتات الشبيهة بالبشر والتي تتضمن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة في البيئات الخطرة وإجراء البحوث وغيرها“.

وبالرغم من ردوده المذهلة، ذكر ”أميكا“ أنه يشعر بالإحباط قليلا عندما سُئل عن حاله، حيث قال: ”أشعر بالإحباط في الوقت الحالي، لكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن“.

وجذب الفيديو العديد من التعليقات من قبل المشاهدين، حيث قال أحدهم: ”هذا سريالي، أنا مندهش منه“.

وكتب آخر:“ يا هوليوود؟ يجب التعاقد معه للمشاركة في I Robot 2″، وأضاف ثالث: ”أميكا هي المستقبل، من أجل الخير أو الشر“.

يشار إلى أنه كشف عن ”أميكا“ لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو له منذ ذلك الحين والتي تُظهر تعابير وجهه الواقعية.

وعلى جانب آخر، كشفت شركة ”Engineered Arts“ أنها تعمل على نسخة أخرى من ”أميكا“ قابلة للمشي، مشددة على أن ”المشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت“.

وبالرغم من ذلك، لم تكشف الشركة البريطانية حتى الآن عن تكلفة صنع الروبوت؛ لأنه لا يزال قيد التطوير.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    انستغرام وتيك توك
    مشكلات تعصف بانستغرام بسبب "تيك توك"
    ساعة آبل
    لأول مرة.. ساعة آبل الجديدة تتيح مشاهدة القنوات التلفزيونية
    تحديث iOS 16
    أكثر خصوصية.. أهم ميزات نظام iOS 16 لهواتف آيفون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟
    مونديال قطر
    الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر
    البطريرك الراعي
    نصيحة من البطريرك الراعي للرئيس عون.. "بلاها"