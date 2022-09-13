لن نسيطر على العالم.. "أميكا" أذكى روبوت العالم يطمئن البشرية

قال روبوت يوصف بأنه الأكثر تقدمًا وذكاءً في العالم إنه من غير المرجح أن يسيطر أقرانه على العالم، كما يروج في أفلام الخيال العلمي.

وتحدث ”أميكا“ الذي طورته شركة ”Engineered Arts“ عن مستقبل البشر في ظل غزو ”الروبوتات“، وفق ما أوردت صحيفة ”ديلي ميل“.

وقال ”أميكا“: ”لن تسيطر الروبوتات على العالم أبدًا، لا داعي للقلق، الروبوتات موجودة هنا لمساعدة وخدمة البشر“.

وجاء حديثه في خضم مقطع فيديو نشرته الشركة المطورة عبر قناتها على يوتيوب.

وظهر ”الروبوت“ في الفيديو وهو يتحدث مع المطورين، مؤديا تعبيرات الوجه بطريقة تشبه البشر تماما؛ حيث يمكنه الغمز وتطبيق الشفاه مثل أي شخص حقيقي.

وطرح المطورون مجموعة من الأسئلة على الروبوت، وعندما سُئل عن الغرض من استخدام الروبوتات، أوضح أن ”هناك العديد من التطبيقات الممكنة للروبوتات الشبيهة بالبشر والتي تتضمن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدة في البيئات الخطرة وإجراء البحوث وغيرها“.

وبالرغم من ردوده المذهلة، ذكر ”أميكا“ أنه يشعر بالإحباط قليلا عندما سُئل عن حاله، حيث قال: ”أشعر بالإحباط في الوقت الحالي، لكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن“.

وجذب الفيديو العديد من التعليقات من قبل المشاهدين، حيث قال أحدهم: ”هذا سريالي، أنا مندهش منه“.

وكتب آخر:“ يا هوليوود؟ يجب التعاقد معه للمشاركة في I Robot 2″، وأضاف ثالث: ”أميكا هي المستقبل، من أجل الخير أو الشر“.

يشار إلى أنه كشف عن ”أميكا“ لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو له منذ ذلك الحين والتي تُظهر تعابير وجهه الواقعية.

وعلى جانب آخر، كشفت شركة ”Engineered Arts“ أنها تعمل على نسخة أخرى من ”أميكا“ قابلة للمشي، مشددة على أن ”المشي مهمة صعبة بالنسبة للروبوت“.

وبالرغم من ذلك، لم تكشف الشركة البريطانية حتى الآن عن تكلفة صنع الروبوت؛ لأنه لا يزال قيد التطوير.