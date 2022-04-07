لهذا السبب.. إعدام 60% من سيارات فولكسفاغن

ضمن خطة تطوير سياراتها والاعتماد على الطاقة الكهربائية، أعلنت مجموعة فولكسفاغن عن نيتها للتخلص من 60% من سياراتها العاملة بمحرقات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.

ووفق موقع “موتور وان” القرار يشمل كافة الماركات التابعة لمجموعة فولكسفاجن، وليس فقط ماركة فولكسفاغن الألمانية.

والقرار تم الكشف عنه في حوار للمسئول المالي لماركة فولكسفاجن، “آرنو أنتليتز” في حوار أجراه مع صحيفة “فايننشال تايمز”.

وذكر “آرنو” أن هدف شركته الرئيسي في المستقبل ليس العدد ولكن الجودة، مشيرا إلى أن شركته في المستقبل ستركز بشكل أكبر على السوق الأوروبية.

وهذا القرار بدأت توابعه تظهر على معدلات مبيعات فولكسفاغن من عام 2021 الماضي، بعد أن تراجعت مجموعة فولكس في سباق مبيعات السيارات على مستوى العالم ببيعها لـ9.305 مليون سيارة فقط، مقارنة بتويوتا التي باعت 10.495.548 مليون سيارة خلال العام الماضي.

التحول للطاقة الكهربائية

وخلال الشهور الثمانية الماضية، انضمت 3 شركات سيارات كبرى إلى ركب التحول الكهربائي بإعلانها عن موعد التخلي عن المحركات التقليدية في جميع طرازاتها.

ووفق موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، أعلنت كل من “لانسيا”، ومارك DS أوتوموبيل، وألفا روميو، أن الموعد التقريبي لتحولهم جميعا لماركات مصنعة فقط للسيارات الكهربائية سيكون بحلول عام 2027.

وفي الوقت الحالي، تمتلك “لانسيا” طراز كهربائي هو Ypsilon المخصص للبيع حصريا في السوق الإيطالية، وتعمل “لانسيا” لمنح هذا الطراز محرك كهربائي بالكامل بحلول 2024.

وفي 2024 نفسه، تبدأ ماركة DS أوتوموميل خطواتها للتحول الكهربائي، مع احتفاظها بعدد من سياراتها الحالية العاملة بمحركات احتراق داخلي خلال الفترة الانتقالية.

أما عن ألفا روميو، فتكون بدايتها للتحول الكهربائي مع عام 2027، على أن تكون استعدت بكافة مصانعها في أمريكا الشمالية والصين لهذه الخطوة في ذلك الوقت.

فولكسفاجن تقود السباق

وقبل ألفا روميو ومجموعتها، كانت فولكسفاجن قد أعلنت عن الموعد الذي تتوقف به عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي، والاكتفاء فقط بالمحركات الكهربائية.

وحسب موقع “موتور وان”، كشفت فولكسفاجن على لسان مدير قسم المبيعات بها، “كلوس زيلمر”، عن أن الشركة تودع محركات الاحتراق الداخلي فيما يتعلق بسياراتها التي تطرحها داخل قارة أوروبا بحلول عام 2035.

في حين أوضح الموقع أن هذا القرار تطبقه أودي على سياراتها التي تطرحها للسوق الأمريكية والسوق الصينية في وقت لاحق لهذا الموعد.

وتعتبر أودي هي ثالث شركة سيارات كبرى تعلن رسميا عن موعد توقفها عن طرح سيارات بمحركات احتراق داخلي خلال عام 2021.