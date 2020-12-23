لهذا السبب..حساب ترامب الرئاسي على تويتر “صفر متابعين”

سيفقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امتيازات يتمتع بها كقائد عالمي في موقع تويتر، حيث ستبدأ الحسابات الرسمية لترامب والبيت الأبيض على تويتر، “من الصفر” عندما تنتقل إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال موقع تويتر، إن الحساب الرئاسي للرئيس المنتخب جو بايدن، سيشهد حذف كافة المتابعين، في الوقت الذي لا يزال تحت سيطرة الرئيس ترامب وإدارته بالبيت الأبيض.

ووفق موقع “زا فيرج” المتخصص بأخبار التقنيات، فإن الحساب الرئاسي وحساب البيت الأبيض على تويتر، “صفر متابعين” بداية من يوم حلف اليمين لبايدن في 20 يناير المقبل.

ورأى موقع التدوينات القصيرة أن هذا الحذف قد يجنب الرئيس المتنخب الصدام الإلكتروني في بداية حكمه مع مؤيدي ترامب المتابعين حاليا لحساب الرئاسة.

وأفاد بأن هذا الإجراء سيتم تطبيقه على عدد من حسابات الحكومة الرسمية، مثل الحساب الرسمي لمجلس الوزراء، والحساب الرسمي لنائب الرئيس.

وقالت شركة تويتر، الجمعة، إنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسميًا، في 20 يناير كانون الثاني المقبل.

وحساب “POTUS” هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.

وألغى مؤسس موقع “تويتر” جاك دورسي متابعته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية.

وطبقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، توقف المدير التنفيذي لعملاق الشبكة الاجتماعية عن متابعة الرئيس نهاية الأسبوع.