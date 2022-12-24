لهذا السبب.. سامسونغ تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة

أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، عن استدعاء أكثر من 660 ألف غسالة بسبب مخاطر نشوب حريق، وفقا لما أفاد به موقع “سي أن أن بيزنس”، الجمعة.

وحذرت الشركة العملاء من خطر حدوث تماس كهربائي (short-circuit) ومن أن الغسالة يمكن أن تسخن وترتفع درجة حرارتها (overheat)، مما يشكل خطر اندلاع حريق.

وتلقت الشركة 51 بلاغا عن “تدخين، ذوبان، سخونة زائدة أو نشوب حريق في الغسالات”. وأسفرت عشرة من هذه الحوادث عن أضرار في الممتلكات، وأفاد ثلاثة عملاء عن إصابات نتيجة استنشاق الدخان.

وذكر الموقع أن هناك العديد من موديلات غسالات التحميل العلوي من سامسونغ ذات السرعة الفائقة قد تتأثر بهذا الخلل، ونشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية مجموعة من الأرقام التسلسلية للطرازات الأربعة عشر التي تم استدعاؤها.

وأشار إلى أنه تم بيع 663 ألف و500 غسالة في عدة متاجر كبيرة من يونيو 2021 حتى ديسمبر 2022، بتكلفة تتراوح بين 900 و1500 دولار.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي إنه يمكن لتحديث البرنامج تفادي خطر الحريق، وإنه “يجب على المستهلكين التحقق على الفور مما إذا كان قد تم تحديث برنامج الغسالة الخاص بهم لمنع المخاطر، وإذا لم يحدث ذلك، يجب على المستهلكين التوقف فورا عن استخدام الغسالة حتى يتم تحديث البرنامج”.

وأضافت سامسونغ أن جميع الغسالات المجهزة بـ”wi-fi” يجب أن تقوم تلقائيا بتنزيل البرامج المجانية للإصلاح عند الاتصال بالإنترنت. ويمكن لأولئك الذين ليس لديهم إنترنت الحصول على جهاز مجاني من سامسونغ لتنزيل البرنامج المجاني.