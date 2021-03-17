لهذا السبب.. سامسونغ قد تؤجل طرح هواتف غالاكسي نوت الجديدة

في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق هواتف سامسونغ الإصدار الجديد من سلسلة غالاكسي نوت ، حذرت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس من تداعيات “الخلل الخطير” في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم.

وأصبحت سامسونغ أكبر شركة إلكترونيات في العالم تتحدث عن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تخطت حدود صناعة السيارات التي كانت في مقدمة ضحايا هذه الأزمة.

وبسبب هذه الأزمة ، تدرس أكبر شركة إلكترونيات في العالم تأجيل طرح جيل جديد من هاتفها الأكثر شعبية “غالاكسي نوت” الجديد، بسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق.

وقال كوه دونج جين الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونغ، إن الشركة (وهي واحدة من أكبر منتجي الرقائق والأجهزة الإلكترونية في العالم) تتوقع حدوث أزمة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب نقص إمدادات الرقائق.

وكانت شركات صناعية كبرى من كونتنينتال الألمانية لمكونات السيارات قد حذرت في الأسابيع الأخير من احتمالات استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية لأطول مما كان متوقعا بسبب الطلب الذي فاق التوقعات على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وألعاب الكمبيوتر على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونغ إن الشركة تعمل حاليا مع شركائها الأجانب لحل هذه الأزمة وتجنب تضرر نشاطها بها.