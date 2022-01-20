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لهذا السبب سيرفع موقع نتفليكس أسعار الاشتراك!

20 - يناير - 2022
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 9:54 مساءً
لعبة الحبار

لعبة الحبار

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رفعت شركة “نتفلكس” أسعار الاشتراك على الموقع الأسبوع الماضي. خطوة رفعت بدورها سعر سهم الشركة وزادت حولها التساؤلات في عالم البث الالكتروني. فما السبب الذي دفع الموقع العالمي الى اتخاذ هذا الإجراء؟

يقول “أندرو هاير” ل CNN أن نتفلكس تؤمن بقدرتها على التحكم بالأسعار ما دام الموقع يقدم قيمة استثنائية لقاء هذه الأسعار. ويضيف “هاير” أن نتفلكس مدرك لقوّة السوقين الأميركية والكندية ولخجم المنافسة الشرسة، فهم بذلك يحاولون تعويض تقلّص انتشار الموقع بزيادة أسعار الاشتراك .

ويضيف تقرير CNN أن الموقع صرف أموالا طائلة على محتوى لم يلق انتشارا في اثنتين من أكبر أسواقها: كندا والولايات المتحدة حيث عدد المشتركين تضاءل في الفترة الأخيرة.

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