لهذا السبب غوغل تجمع مقاطع الفيديو من إنستغرام وتيك توك

تتحضر شركة غوغل لإطلاق خدمة جديدة تساعد في الاحتفاظ بالمستخدمين الذين يبحثون عن الترفيه عبر مقاطع الفيديو الاجتماعية من مغادرة منصة جوجل بالكامل، وذلك من خلال ميزة جديدة تُظهر مقاطع الفيديو من إنستاجرام وتيك توك ضمن المكتبة المخصصة الخاصة بهم في تطبيق جوجل للأجهزة المحمولة.

وتتوسع الميزة نفسها في اختبار تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، حيث قدمت جوجل للمرة الأولى مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة ضمن Google Discover، وهي الخلاصة المخصصة الموجودة في تطبيق جوجل للأجهزة المحمولة.

وتختلف مكتبة مقاطع الفيديو القصيرة هذه عن ميزة قصص جوجل، التي تم طرحها في شهر أكتوبر 2020 عبر تطبيق بحث جوجل لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتتكون هذه القصص، التي كانت تُعرف سابقًا باسم قصص AMP، من المحتوى الفيديوي القصير الذي تم إنشاؤه بواسطة شركاء نشر جوجل عبر الإنترنت، مثل: Forbes و USA Today و Vice و Now This و Bustle و Thrillist وغيرهم.

وركزت مكتبة مقاطع الفيديو القصيرة على تجميع مقاطع الفيديو الاجتماعية من المنصات الأخرى، ومن ضمنها مشروع الفيديو القصير الخاص بشركة جوجل المسمى Tangi، ومنافس تيك توك الهندي Trell، بالإضافة إلى منصة يوتيوب.

وكانت مقاطع الفيديو عبر إنستاجرام وتيك توك متاحة من خلال صف مقاطع الفيديو القصيرة، ويتم نقل عند النقر إلى إصدار الويب للمنصة الاجتماعية، وليس تطبيقها المحمول الأصلي، حتى إذا كان مثبتًا ضمن جهازك.

ومن المرجح أن النتيجة النهائية هي أن يظل مستخدمو جوجل ضمن جوجل، حيث إن كل ما يتطلبه الأمر هو النقر على السهم الخلفي للعودة إلى نتائج البحث بعد مشاهدة الفيديو.

وتفهرس جوجل على مدار سنوات المحتوى الفيديوي ودخلت في شراكة مع تويتر في 2015 لفهرسة نتائج البحث، ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى تربطها أي علاقة رسمية مع إنستاجرام أو تيك توك.

وأكد متحدث باسم شركة جوجل أن الميزة قيد التجربة حاليًا عبر الأجهزة المحمولة، وأوضح أن هذا يعني أن الميزة المحدودة ما تزال في المراحل المبكرة.

ولن تجد مكتبة مقاطع الفيديو القصيرة في كل طلب بحث حتى الآن، لكن بمرور الوقت، ومع قيام جوجل بتوسيع نطاق المنتج، يمكن أن تفهرس الأداة المحتوى الفيديوي الأفضل من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ما لم تختر المنصات منع جوجل من القيام بذلك.

وقالت الشركة: إن الميزة متاحة حاليًا بطريقة محدودة عبر تطبيق جوجل للأجهزة المحمولة وعبر شبكة الإنترنت.