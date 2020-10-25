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لهذا السبب..غوغل تزيل ألعاب وتطبيقات “أندرويد”

منذ 5 دقائق
غوغل تزيل تطبيقات لأندرويد لانتهاكها الخصوصية

غوغل تزيل تطبيقات لأندرويد لانتهاكها الخصوصية

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أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية ، عن إزالة مجموعة من الألعاب وتطبيقات تابعة لـ”أندرويد“ الشهيرة بعد الكشف عن انتهاك سياسات جمع البيانات وخصوصية الأطفال.

واستخدمت هذه التطبيقات إصدارات من مجموعة مطورين تقوم بجمع المعلومات وانتهاك حماية خصوصية ”غوغل“ وتتبع المستخدمين، وهي مشكلة رئيسة للتطبيقات التي تستهدف جمهور ما قبل المراهقة (الأطفال).

وقالت ”غوغل“، إنها تتخذ إجراءات إذا كان هناك تطبيق ينتهك السياسة، مشيرة إلى أن هذه التطبيقات خرقت القاعدة التي تحظر استخدام المطورين للخدمات الموجهة للأطفال.

وأضافت الشركة الأمريكية، أنها لا تزال تعمل للكشف عن مثل هذه القضايا.

والشهر الماضي، واجه موقع ”يوتيوب“ معركة قانونية بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الخصوصية والبيانات لملايين الأطفال البريطانيين.

وبموجب هذه القضية، فمن المحتمل أن تتكبد الشركة الأم ”غوغل“ مبالغ طائلة تصل لنحو 3.2 مليار دولار، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتنص الأوراق القانونية على أن الشركة جمعت بيانات المستخدمين دون سن الثالثة عشرة عاما دون موافقة، ثم قامت ببيعها لشركات إعلانية في انتهاك واضح لقانون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كان موقع ”يوتيوب“ نفى بيع المعلومات الشخصية للمستخدمين، ومن المقرر أن تعارض ”غوغل“ بشدة هذه الدعوى القضائية، إذ إن إحدى الحجج الرئيسة هي أن ”يوتيوب“ ليس مخصصا لمن هم دون سن الثالثة عشرة، وهم يجب أن يستخدموا تطبيق YouTube Kids، والذي يتضمن المزيد من الضمانات.

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