لهذه الأسباب… وضع أطواق فضائية حول رقاب الدببة البيضاء في القطب الشمالي

أثناء قيامهم بالبعثة العلمية “صاحب القطب الشمالي”، سيدرس العلماء الروس الدببة التي تقطن مناطق نائية لبحر لابتيف وبحر سيبيريا الشرقي وأرخبيل (أرض فرانسوا جوزف)، حيث سيضعون 10 أطواق فضائية حول رقاب الدببة البيضاء.

وصرح منظمو البعثة العلمية للصحفيين أن الأطواق الفضائية ستسمح بتتبع خصوصيات هجرة الدببة وكذلك تغيرات في سلوكها حدثت نتيجة التغيرات المناخية.

وجاء في مقطع فيديو كشف عنه منظمو البعثة العلمية في مؤتمر صحفي عقد في وكالة “روسيا اليوم” أن المرحلة الأولى للبعثة تنطلق في 14 مايو في مطار بلدة (تكسي) الروسية الشمالية من حيث تقلع طائرة ” إل – 410″ بحثا عن الدببة في 10 مسارات يبلغ طول مسار واحد منها 1000 كيلومتر.

وتبدأ المرحلة الثانية للبعثة في 10 يونيو حين تتوجه سفينة “ميخائيل سوموف” الروسية نحو أرخبيل أرض فرانسوا جوزف القريب من القطب الشمالي حيث سيصطاد العلماء 10 دببة بيضاء ليضعوا على رقابها أطواقا فضائية بمقدورها تلقي وإرسال إشارات من وإلى الأقمار الصناعية التابعة لنظام “غلوناس” الروسي للملاحة الفضائية.

وقال رئيس المرحلة الأولى للبعثة، دميتري غلازوف، إنه يسمح بوضع الأطواق الفضائية على رقاب الأناث فقط لخصوصيات رقابها التي تمنع الأطواق من السقوط، وذلك بحسب “نوفوستي”.