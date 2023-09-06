لينوفو تطلق أول حاسب محمول للألعاب في العالم

أعلنت لينوفو رسميًا عن إطلاق جهاز الحاسب المحمول الجديد المخصص للألعاب Y9000K 2023.

ويأتي الجهاز بمواصفات عالية، بما في ذلك معالج Intel i9-13980HX ووحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 4090، إلى جانب نظام تبريد سائل متكامل.

كما نعلم، تعتمد أجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب التقليدية على مبددات حرارية ضخمة وغير فعالة لتبديد الحرارة، لكن نظام التبريد السائل في Y9000K 2023 أكثر فعالية بكثير، حيث يستخدم النظام مضخة صغيرة لتوزيع المياه عبر شبكة من الأنابيب، مما يساعد في الحفاظ على التبريد حتى في ظل الاحمال الثقيلة.

وبالإضافة إلى نظام التبريد المائي، يتميز Y9000K 2023 أيضًا بعدد من المواصفات المتطورة الأخرى. فيحتوي الحاسب المحمول على شاشة Mini LED بحجم 16 بوصة ودقة 3200 × 2000 ومعدل تحديث 165 هرتز.

كما أن لديه ذاكرة عشوائية DDR5-6400 بسعة 32 جيجابايت، ومحرك أقراص SSD بسعة 2 تيرابايت، وكذلك لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مع إضاءة RGB.

ومن المتوقع أن يكون Lenovo Y9000K 2023 متاحًا للشراء بدءًا من شهر أكتوبر، وسيبدأ سعره من 4499 يورو. وسيكون الحاسب المحمول متاحًا بلونين: الأسود والأبيض.