لينوفو تطلق ساعتها الذكية الجديدة S2

أعلنت شركة لينوفو الصينية، عن إطلاق ساعتها الذكية S2 الجديدة، التي تمتاز بالعديد من الوظائف الصحية، أهمها تحليل جودة النوم.

وأوضحت لينوفو، التي تتخذ من بكين مقر لها، أن ساعتها الذكية S2 الجديدة تأتي مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب طوال اليوم، مع إمكانية تحليل مدى جودة النوم.

وتشتمل ساعة لينوفو الذكية على عداد للخطوات لتسجيل الخطوات، التي تم قطعها خلال اليوم، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الأنشطة الرياضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

كما تأتي الساعة الذكية الجديدة مزودة بشاشة قياس 1.4 بوصة بدقة وضوح 240 × 240 بيكسل، ويبلغ وزنها 50 جراما، في حين يبلغ سُمكها 9.9 ملم.

وبالاقتران مع الهاتف الذكي تتيح الساعة S2 أيضا إمكانية عرض الإخطارات الواردة واستعمال الكاميرا.

وأمس الأبعاء، أعلنت الشركة الصينية عن نتائج أعمالها خلال الربع الرابع من عام 2020 والذي شهدا تفشيا عالميا لوباء كورونا، لكن أرباح شركة “لينوفو” الصينية شهدة قفزة لمستويات قياسية.

وتأتي قفزة أرباح الشركة مدعومة بزيادة الطلب على أجهزة الحاسب الشخصي مع الاتجاه للعمل من المنزل مع وباء “كورونا”.

وكشفت نتائج أعمال “لينوفو”، تحقيق صافي ربح قياسي عند 395 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 53% عن نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 293.7 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات “لينوفو” 22% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي لتسجل 17.25 مليار دولار.

واستفادت الشركة من سياسة العمل في المنزل بفعل تداعيات الوباء، ما تسبب في زيادة الطلب على أجهزة الحاسب الشخصي والتلفاز وأجهزة كهربائية أخرى.