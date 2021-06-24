لينوفو تكشف عن الجيل الرابع من حاسوب ThinkPad X1 Extreme

كشفت شركة لينوفو النقاب عن بعض أجهزة الحاسوب المحمول، منها الجيل الرابع من حاسوبها المحمول ThinkPad X1 Extreme، الذي يأتي بكرت شاشة RTX 3080، وتصميم نحيف.

كما كشفت الشركة -أيضا- عن جهاز ThinkPad Yoga، مع إصدارات جديدة من أجهزة Chromebook، وأيضا مجموعة من الإكسسوارات تتضمن كاميرات الويب، ولوحة مفاتيح، و“ماوس“ وأجهزة شحن.

مواصفات جهاز ThinkPad X1 Extreme

يأتي كمبيوتر ThinkPad X1 Extreme المحمول بتصميم خفيف الوزن من ألياف الكربون، حيث يبلغ وزنه 1.81 كغم وسمك 17.7 مم.

ويتضمن هذا الإصدار نظام تبريد هجينا جديدا مزودا بأنابيب حرارية تقليدية، وغرف بخار كبيرة تعمل على سحب الهواء إلى لوحة المفاتيح، كما يدعم التصميم الجانبي تدفق وتدوير الهواء بكفاءة أعلى.

كما يأتي X1 Extreme مع بعض المكونات القوية جدا، بما في ذلك الجيل الحادي عشر من سلسلة معالجات Intel Core i9 H، وكرت شاشة NVIDIA RTX 3080 في أعلى نموذج، بينما يأتي النموذج الرئيس بكرت شاشة RTX-3050 Ti.

ويحتوي الجهاز على شاشة مقاس 16 بوصة، وأبعاد 16:10، وجودة عرض QHD بلس أو UHD بلس في الشاشة، على أن يتوافر الإصدار الأعلى في جودة العرض بنموذج بخاصية اللمس في الشاشة وآخر دون هذه الخاصية.

كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision HDR، ودرجة سطوع تبلغ 600 شمعة، وتدعم الشاشة عمق ألوان 2 مع 8 بت والتي تعمل على محاكاة ألوان بعمق 10 بت، كما يأتي الجهاز مقترنا بذاكرة DDR4 تصل إلى 64 غيغا بايت رام، كما تصل السعة التخزينية في الجهاز إلى 2 تيرابايت في اثنين من M.2 PCIe.

ويأتي جهاز ThinkPad X1 Extrem المحمول ببطارية بقدرة 90 واط، تدعم عمر شحن يصل إلى 10.7 ساعة، كما يدعم الاتصال بشبكات WiFi 6E، وشبكاتG 5 اللاسلكية، وكاميرا ويب بدقة FHD، ومكبرات صوت Dolby Atmos، وقارئ بصمات الأصابع ولوحة لمس أكبر مقاس 115 مم.

وسيتوافر جهاز ThinkPad X1 Extreme للبيع مقابل 2150 دولارا، ومن المقرر أن يصل في أغسطس المقبل.

شاشة ThinkVision M15

كما أعلنت لينوفو -أيضا- عن زوج من الشاشات المحمولة؛ وكشفت عن شاشة ThinkVision M15 التي تتميز بوزن 0.86 كغم، وتدعم الاتصال بالهاتف عبر منفذ USB C، إذ يصل وزنها 1.9 رطل فقط.

جهاز ThinkVision T24m-20

قدمت لينوفو -أيضا- قاعدة ThinkVision T24m-20 بقوة 90 واط لتتوافق مع الأجهزة مع منافذ USB C، وتدعم اتصال أكثر من شاشة في الوقت ذاته.

ويبدأ سعر شاشة M15 Mobile Monitor من 230 دولارا، بينما يأتي T24m-20 بسعر 300 دولار، وكلاهما يصل في الربع الثالث من عام 2021.

وكشفت لينوفو كذلك عن جيل جديد من الأجهزة المميزة بمعالجات AMD Ryzen 5000، والتي تشمل أحهزة ThinkPad L13، والجيل الثاني من L13 Yoga، والجيل الثاني من L13.

وتتميز الأجهزة بكرت شاشة AMD Radeon، مقترنة بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام في DDR4، مع كاميرا ويب عالية الدقة، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe SSD.

وتحتوي الأجهزة على شاشة مقاس 13.3 بوصة، ودرجة سطوع تبلغ 300 شمعة، وجودة FHD، ويأتي جهاز Yoga بشاشة تدعم الانحناء قابلة للقلب، مع أمكانية اللمس، ويصل وزن الجهاز إلى 1.44 كغم.

في حين أن طراز L13 القياسي يدعم شاشة بخاصية اللمس أو دون الخاصية، ووزن 1.39 كغم، ومن المقرر أن يتوافر L13 بسعر 800 دولار، بينما يأتي Yoga بسعر 1000 دولار، ومن المتوقع أن يصل كلاهما في أغسطس 2021.

وإذا كنت تبحث عن جهاز Chromebook، فقد أطلقت لينوفو -أيضا- طرازين جديدين من أجهزة Chromebook هما 5i-14 و Flex 5i-13، حيث تأتي الأجهزة بمعالج Intel Core i5، وسعة تخزين 512 غيغابايت في SSD، كما تدعم الأجهزة تقنية WiFi 6، وتأتي وكاميرات ويب بمصراع لدعم الخصوصية.

كما تضم الأجهزة اثنين من منافذ USB 3.1 فئة C من الجيل الأول، ومنفذ USB 3.1 فئة A، وتدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

بينما يأتي Flex بشاشة IPS بخاصية اللمس وحجم 13.3 إنش وجودة عرض FHD، كما يتوافر نموذج بشاشة OLED، وسطوع 400 nit.

في غضون ذلك، يأتي جهاز Chromebook 5i-14 بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بخاصية اللمس وجودة عرض FHD، وسطوع يبلغ 300 شمعة، ويتوافر الإصداران بسعر 440 دولارا، على أن ينطلق Flex للأسواق في يونيو.