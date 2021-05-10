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لينوفو تكشف عن الحاسوب اللوحي الجديد ” Xiaoxin Pad Pro “

منذ 40 دقيقة
حاسوب لوحي من لينوفو

حاسوب لوحي من لينوفو

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أعلنت شركة “لينوفو” الصينية، عن إطلاق الحاسوب اللوحي” Xiaoxin Pad Pro ” الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الفاخرة.

وأوضحت لينوفو الصينية أن جهازها “Xiaoxin Pad Pro” الجديد يمتاز بتصميم أنيق للغاية، ويشتمل على شاشة ” OLED” بدقة وضوح 2560 x 1600 بيكسل، بنسبة عرض 16:10.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز، ونسبة التباين الديناميكي 800000:1 مع درجة سطوع قصوى تبلغ 600 نيت، بما في ذلك عرض محتويات” HDR 10″، و”Dolby Vision”.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج كوالكوم” Snapdragon 870″ القوي، ولم تفصح لينوفو عن المزيد من البيانات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد.

وكانت لينوفو قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، عن إطلاق جهاز اللاب توب ThinkPad X13 Yoga الجديد.

وأوضحت لينوفو أن جهاز اللاب توب الجديد القابل للتحويل يأتي مزودا بجسم جديد مصنوع من الألومنيوم ومستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

وأكدت على أن جهاز اللاب توب ThinkPad X13 Yoga الجديد يعتمد على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، ويمكن للمستخدم اختيار معالجات Core i7 القوية مع بطاقة الرسوميات المدمجة إنتل Iris X.

ويمكن استعمال جهاز اللاب توب الجديد في وضع الحاسوب اللوحي مع القلم المدمج وتنفيذ الرسومات الدقيقة.

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