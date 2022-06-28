ماذا تحضر أمازون لعشاقها في حدث التسوق الثاني لأعضاء برايم؟

تخطط شركة أمازون لعقد حدث تسوق ثان لأعضاء برايم مشابه لحدث يوم برايم، ويعقد هذا الحدث في الربع الرابع، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها الشركة حدثين من هذا القبيل في نفس العام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أمازون لاستقبال حدث يوم برايم Prime Day في 12 و 13 يوليو، وهو حديث بيع سنوي كبير مصمم لجذب مشتركين جدد.

ويطلق على دفعة المبيعات الجديدة حدث صفقة برايم الخريف، وفقًا لرسائل الشركة إلى البائعين. وبدأت الشركة مؤخرًا بإخطار تجار خارجيين محددين بالحدث عبر بوابتها الداخلية للبائع، التي تسمى Seller Central.

وقالت إحدى الرسائل إن أمازون تطلب من البائعين تقديم صفقات ترويجية خاصة للحدث، تسمى Lightning Deals، بحلول 22 يوليو.

وكان الموعد النهائي لرسالة أخرى هو الثاني من شهر سبتمبر. وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون خدمة الوفاء من أمازون، يتعين عليهم شحن منتجاتهم بحلول 12 سبتمبر.

ولا يزال التاريخ الدقيق للحدث غير واضح. ولكن البائعين المدعوين يقولون إنه يبدو أنه من المقرر عقده في شهر أكتوبر. ويوجه الإشعار البائعين إلى تقديم صفقات سريعة لمدة محدودة بحلول 22 يوليو، قبل وقت طويل من حدث الربع الرابع.

كما ينص الإشعار على أن حدث صفقة برايم الخريف هو حدث تسوق حصري لأعضاء برايم قادم في الربع الرابع.

ويتعين على البائعين المشاركين تقديم خصم لا يقل عن 20٪ من أسعارهم الحالية للانضمام إلى حدث صفقة برايم الخريف.

وقالت إحدى الرسائل إن جميع العروض الترويجية يجب أن تتطابق أو تتفوق على أدنى سعر منذ الأول من شهر يناير 2022. كما يجب أن تحصل جميع المنتجات على تصنيف 3 نجوم أو أعلى.

ويمكن أن يوفر حدث المبيعات الجديد في الخريف لشركة أمازون دفعة في المبيعات التي تشتد الحاجة إليها حيث تكافح الشركة مع طلب العملاء الضعيف بعد انفجار النمو الذي استمر عامين مدفوعًا بالوباء.

أمازون تريد زيادة المبيعات وجذب أعضاء جدد

سجلت مبيعات الشركة في شهر أبريل أبطأ نمو ربع سنوي في الإيرادات منذ انهيار الدوت كوم في عام 2001.

وقد تساعد المنتجات الإضافية التي تم بيعها خلال الحدث أيضًا الشركة في استخدام مساحة المستودعات الفارغة بعد المبالغة في تقدير الطلب وبناء عدد كبير جدًا من مرافق التخزين.

كما يمكن أن يساعد الحدث أيضًا تجار التجزئة في التخلص من بعض المخزون الإضافي الذي تراكم لديهم حيث يضغط التضخم على المتسوقين ويحولون إنفاقهم إلى مجالات مثل السفر والترفيه.

وهذا الحدث منفصل عن حدث يوم برايم الذي يقام في شهر يوليو من هذا العام. ولكن من المتوقع أن يتضمن كلا الحدثين مبيعات عالية لأجهزة التلفاز والأحذية الرياضية وعناصر أخرى، وفقًا للبائعين الذين تمت دعوتهم.

وأعرب المحللون عن مخاوفهم من أن حدث يوم برايم قد فقد بعض الزخم الذي كان يتمتع به في السابق. وأشاروا إلى تباطؤ نمو المبيعات وصغر أحجام الطلبات والمزيد من الترويج الصامت عبر موقع أمازون.

وتوقع المحللون أن يساهم حدث يوم برايم بـ 8.1 مليارات دولار من إجمالي حجم البضائع هذا العام، وهو ما يتوافق مع حدث الصيف في العام الماضي.

ونظرت أمازون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من يوم برايم لإغراء المتسوقين، حيث أطلقت صفقات تركز على فئات محددة.

وعقدت الشركة في شهر أكتوبر الماضي حدثها الأول في مجال منتجات التجميل. وجاء ذلك بهدف جذب العملاء قبل موسم التسوق في العطلات.